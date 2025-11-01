Ariana Grande se une a la nueva temporada de ‘American Horror Story’

La decimotercera temporada de la serie antológica de FX, ‘American Horror Story‘, se perfila como una de las más importantes y esperadas de la historia de la franquicia, gracias a un anuncio de reparto que ha entusiasmado a los fanáticos.

La gran noticia es la incorporación de la superestrella Ariana Grande al universo de Ryan Murphy y Brad Falchuk. Este será un reencuentro, ya que Grande protagonizó la efímera comedia de terror de los creadores, ‘Scream Queens’, hace una década.

Sin embargo, lo que hace realmente histórica a esta temporada es el masivo y nostálgico regreso de caras icónicas de la serie que no aparecían desde hace años. Entre los nombres confirmados se encuentran:

Jessica Lange : La favorita de los fans, cuya última aparición fue en la octava temporada, ‘Apocalypse‘ (2018).

: La favorita de los fans, cuya última aparición fue en la octava temporada, ‘Apocalypse‘ (2018). Evan Peters y Sarah Paulson : Pilares fundamentales de la serie, que regresan tras su última participación en la décima temporada, ‘Double Feature‘ (2021).

: Pilares fundamentales de la serie, que regresan tras su última participación en la décima temporada, ‘Double Feature‘ (2021). Angela Bassett, Kathy Bates y Gabourey Sidibe: Otras figuras centrales que también retornan después de una larga ausencia.

El elenco se completa con otras habituales de la franquicia como Emma Roberts, Billie Lourd (ambas compañeras de Grande en ‘Scream Queens‘) y Leslie Grossman.

Especulaciones sobre la trama

El reencuentro de tantas estrellas de temporadas pasadas ha llevado a los seguidores a especular que la temporada 13 podría ser una secuela o retomar la historia de una entrega anterior.

La teoría más fuerte apunta a la tercera temporada, ‘Coven’ (sobre una escuela de brujas en Nueva Orleans), ya que la serie tiene precedentes de hacer crossovers, como sucedió en ‘Apocalypse’, que unió ‘Murder House’, ‘Coven’ y ‘Hotel’.

El anuncio oficial, realizado a través de la página de Instagram de Ryan Murphy Productions, mostró los nombres del reparto con la tipografía característica de la serie acompañada de la versión de Vera Lynn de “I’ll Be Seeing You”, aumentando aún más el misterio y la expectación.

La Temporada 12, titulada ‘Delicate‘ y protagonizada, entre otros, por Emma Roberts y Kim Kardashian, concluyó su emisión en abril de 2024.

