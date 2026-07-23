Médico prófugo por 21 años trabajaba como ejecutivo de empresa en Los Ángeles

Un exmédico condenado que pasó cerca de 21 años prófugo después de ser condenado por abuso sexual, laboraba como ejecutivo de una empresa de biotecnología en Los Ángeles.

Ronald L. Fischer, de 70 años, fue arrestado a bordo de un yate frente a la costa este después de que las autoridades federales interceptaron la embarcación de 56 pies, The Silver Lining, frente a Nueva Jersey, según el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos.

Fischer se encontraba prófugo desde 2005, cuando se dio a la fuga de Rhode Island al enfrentar un juicio por las acusaciones de abusar sexualmente de una mujer dos años antes.

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Posteriormente, fue declarado culpable en rebeldía de agresión sexual en primer grado.

De acuerdo con las autoridades federales, el exmédico pasó años utilizando más de una docena de alias, entre ellos Richard Graydon, nombre con el que presuntamente llevó a cabo su carrera en biotecnología, y trabajó para Immix Biopharma, empresa farmacéutica con sede en el oeste de Los Ángeles.

La empresa Immix Biopharma, cuya sede corporativa está en 11400 West Olympic Boulevard, en West Los Angeles, había designado a Graydon para ocupar el puesto de director médico.

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Según un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores, Immix anunció que Graydon fue despedido el 17 de julio, lo cual coincide con la fecha en que el exmédico fue detenido.

Immix aseguró que el despido fue por “razones ajenas a sus actividades en la empresa”, de acuerdo con información publicada por el periódico “Los Angeles Times”.

Fischer fue descrito por las autoridades como un antiguo anestesiólogo, experto navegante y viajero. El yate en el que el exmédico fue arrestado estaba registrado bajo el alias que utilizaba Graydon.

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El caso de Fischer llevaba un par de décadas sin resolverse, pero logró un importante avance después de que el Grupo de Trabajo para la Captura de Fugitivos Violentos de Rhode Island y el FBI obtuvieran nueva información sobre el paradero del exmédico fugitivo.

Los investigadores dedicaron 48 horas a analizar y corroborar todas las pistas antes de localizar a Fischer en el área de Nueva York.

Posteriormente, el grupo de trabajo de Rhode Island se desplazó a la zona y coordinó con agentes del Servicio de Alguaciles y de la Guardia Costera para localizar el yate de Fischer, que estaba a una hora de la costa. El arresto ocurrió sin incidentes.

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“Durante más de 20 años, Ronald Fischer creyó haber eludido la justicia. Gracias a una labor de investigación excepcional, un análisis de inteligencia extraordinario y una coordinación impecable entre las agencias, Fischer finalmente está bajo custodia”, dijo el alguacil federal Wing Chau.

Se espera que el exmédico regrese a Rhode Island para ser procesado.

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