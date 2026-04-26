Bombero hispano de Riverside arrestado por sospecha de abuso sexual

Un bombero hispano del condado de Riverside fue arrestado como sospechoso de cometer abuso sexual.

David Rentería III, de 51 años, residente de Placentia y bombero del Departamento Forestal y de Protección contra incendios de California (Cal Fire), fue detenido la mañana del 24 de abril sin incidentes en su domicilio.

La Oficina del Sheriff del Condado de Riverside (RSO) informó que Rentería fue ingresado en el Centro de Detención Robert Presley, en Riverside, bajo sospecha de violación, así como de detención ilegal y otros delitos graves.

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En un comunicado, Cal Fire informó que exige a sus empleados mantener estándares de conducta profesional tanto dentro como fuera del servicio.

“A Rentería se le entregó la documentación correspondiente para que se le impusiera una licencia administrativa y no ha regresado a sus funciones desde que Cal Fire tuvo conocimiento de las acusaciones el 4 de enero de 2026“, dijo la agencia.

El Grupo de Trabajo contra el Tráfico de Personas del condado, integrado por investigadores de varias agencias, recibió información en una fecha no revelada que decía que Rentería, bombero-paramédico, presuntamente había estado involucrado en dos delitos sexuales distintos.

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Las autoridades no proporcionaron los nombres de las dos víctimas, ni las circunstancias en las que ocurrieron las dos agresiones sexuales.

El sargento Aaron Wolfe, de la RSO, aseguró que se reunieron pruebas suficientes para obtener y ejecutar una orden judicial en el domicilio del bombero hispano sospechoso.

No fue posible confirmar la antigüedad de Rentería como bombero de Cal Fire, agencia con la que el condado de Riverside mantiene un contrato para los servicios de protección contra incendios.

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“Cal Fire ha cooperado plenamente con la oficina del sheriff durante toda esta investigación y agradece sus continuos esfuerzos por lograr justicia. Seguimos comprometidos a apoyar el proceso y garantizar la rendición de cuentas”, dijo la agencia.

Si alguna persona tiene información que pueda ayudar en las investigaciones, debe comunicarse con la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside al 951-955-1700 o al 951-776-1099.

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