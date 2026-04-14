“Eric Swalwell nos mintió a todos”, admite el senador Rubén Gallego quien fue su amigo

Rubén Gallego, senador por Arizona y quien durante años fue amigo de Eric Swalwell, aspirante a gobernador de California, reconoce haber caído en su engaño al percatarse que llevaba años ejerciendo una doble vida regida por una conducta sexual inapropiada.

El escándalo ligado al excongresista demócrata de 45 años surgió hace unos días a raíz de un artículo publicado por el diario San Francisco Chronicle donde una exempleada de Swalwell lo denunció por presuntamente haberla agredida sexualmente primero en 2019 y nuevamente en 2024.

Lo controversial del asunto es que la supuesta víctima parece ser tan sólo la punta del iceberg, pues armadas de valor otras tres mujeres también se atrevieron señalar al político de Iowa por presunta conducta sexual inapropiada.

Al difundirse la noticia, a Swalwell terminó por ceder a la presión ejercida por los líderes de su partido y renunció a su cargo en el Congreso, pero además puso fin a sus aspiraciones de contender para ser gobernador.

Al parecer su objetivo consistía en tratar de demostrar a la brevedad que había alguien deseando perjudicarlo, pues los resultados de algunas encuestas lo perfilaban entre los aspirantes favoritos para contender para gobernar a California en reemplazo de Gavin Newsom cuyo mandato expira en enero próximo.

Eric Swalwell, poco a poco, se va quedando sin amigos al difundirse que presuntamente es un agresor sexual. (Crédito: Rich Pedroncelli / AP)

No obstante, el testimonio de Lonna Drewes quien, en una conferencia efectuada en Los Ángeles, California, lo señaló como responsable de drogarla para después aprovecharse de ella mientras se encontraban en una habitación de hotel en 2018, terminó por hundirlo más ante los ojos de la opinión pública.

De hecho, algunos de quienes fueron sus amigos, como es el caso de Rubén Gallego, están tratando de marcar distancia, pues reconocen sentirse decepcionados.

“Eric Swalwell nos mintió a todos… Mi amistad con él, la amistad de nuestra familia con él, nubló mi juicio y me equivoqué. Lo lamento profundamente.

Este hombre llevaba una doble vida. Nos mintió, mintió a su familia, mintió a sus electores, algunas de las personas más poderosas de este país”, expresó el senador durante un acercamiento con la prensa en el Congreso.

Gallego incluso señaló estar dispuesto a compartirle a las autoridades cualquier mensaje de texto o comunicación con Eric Swalwell, esto en caso de ser requerido.

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