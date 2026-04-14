Otra mujer acusa a Eric Swalwell por presuntamente haberla drogado para violarla

Lonna Drewes se convirtió en la quinta mujer en acusar a Eric Swalwell, exaspirante a gobernador de California, de conducta sexual inapropiada, sólo que en su caso presuntamente la drogó para después violarla, incidente que por temor no se atrevió a revelar en su momento.

La semana pasada, el diario San Francisco Chronicle difundió el testimonio de una exempleada del político de Ohio donde asegura haber sido agredida sexualmente por él en dos ocasiones cuando estaba demasiado ebria para dar su consentimiento. Inicialmente, eso habría ocurrido en 2019 y nuevamente en 2024.

Al surgir dicha revelación, otras tres mujeres también se atrevieron señalar al representante demócrata por presunta conducta sexual inapropiada.

Ante la presión girando a su alrededor, Swalwell optó por renunciar a su cargo en el Congreso y además puso fin a sus aspiraciones de contender para ser gobernador.

Aunque en todo momento negó las acusaciones en su contra, el testimonio de una quinta presunta víctima agrava su situación ya que la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, dio a conocer que está investigando a detalle las denuncias.

Durante una conferencia de prensa efectuada en Los Ángeles, California, Lonna Drewes acusó a Swalwell de drogarla para después aprovecharse de ella mientras se encontraban en una habitación de hotel en 2018.

Lonna Drewes afirma que fue drogada por el demócrata Eric Swalwell a quien otras cuatro mujeres ya habían denunciado la semana pasada. (Crédito: Damian Dovarganes / AP)

La mujer en cuestión indicó que considerada a su agresor como un amigo en quien depositó su confianza tras haber asistido a un par de eventos donde él participó. No obstante, lo acusa por presuntamente haberle puesto una sustancia desconocida en una bebida con el objetivo de que perdiera el control de sus actos.

“Íbamos a asistir a un evento político, y él dijo que tenía que ir a buscar unos documentos a su habitación de hotel.

Cuando llegué a su habitación, ya estaba inconsciente y no podía mover los brazos ni el cuerpo. Me violó, me estranguló y, mientras me estrangulaba, perdí el conocimiento y pensé que moría”, rememoró.

Drewes también aclaró que no denunció al político de 45 años por temor, pero al enterarse de no ser la única agredida ahora entablará una demanda.

“Tuvo un profundo impacto en mi salud mental. Ya no quería vivir. Lloré todo el tiempo durante años. Temía a su poder político, a su trayectoria como abogado y a sus vínculos familiares con las fuerzas del orden.

Nunca he dudado de lo sucedido. Apoyo a las demás mujeres que han denunciado los hechos y, próximamente, presentaré una denuncia ante las autoridades junto con mis abogados”, enfatizó.

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