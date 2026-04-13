Eric Swalwell renuncia al Congreso en medio de acusaciones de conducta sexual inapropiada

El congresista demócrata por California, Eric Swalwell, anunció su intención de renunciar a su escaño en la Cámara de Representantes en medio de una creciente crisis política derivada de acusaciones de conducta sexual inapropiada que él ha rechazado de forma reiterada.

La decisión se produce tras varios días de presión bipartidista en el Capitolio, donde legisladores tanto demócratas como republicanos habían solicitado su dimisión o incluso promovido su expulsión. El anuncio también llega poco después de que el legislador suspendiera su campaña para la gubernatura de California, afectada por la controversia.

En un mensaje difundido en redes sociales, Swalwell expresó que, aunque considera que las acusaciones son falsas, optó por dar un paso al costado para no afectar su labor legislativa. “Lucharé contra la grave y falsa acusación que se me imputa, pero esa es mi lucha, no la de mis electores”, señaló.

Investigación ética y acusaciones en su contra

El anuncio coincide con la apertura de una investigación formal por parte de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, que busca determinar si el congresista incurrió en violaciones al Código de Conducta Oficial, particularmente en relación con una exempleada que trabajó bajo su supervisión.

Las denuncias surgieron tras reportes periodísticos que señalan que una mujer acusó a Swalwell de haberla agredido sexualmente en dos ocasiones, en 2019 y 2024. Según su testimonio, en ambos episodios se encontraba en estado de intoxicación, lo que le impedía otorgar consentimiento.

Además, otras mujeres han denunciado conductas inapropiadas, incluyendo el envío de mensajes explícitos y fotografías no solicitadas. Aunque estas acusaciones no han sido verificadas de manera independiente en todos los casos, han intensificado el escrutinio público sobre el legislador.

En paralelo, la oficina del fiscal de distrito de Manhattan abrió una investigación relacionada con al menos una de las denuncias, lo que añade un componente legal al caso que podría extender sus implicaciones más allá del ámbito político.

Eric resign or I will bring forward the motion to expel you next week. pic.twitter.com/YRLRod0KdG — Rep. Anna Paulina Luna (@RepLuna) April 11, 2026

Presión política y posible efecto en el Congreso

El caso ha generado una reacción inmediata en el Congreso. La representante republicana Anna Paulina Luna anunció que impulsaría una moción para expulsar a Swalwell, un proceso que requiere el voto de dos tercios de la Cámara.

Por su parte, la congresista demócrata Pramila Jayapal sostuvo que es fundamental tomar en serio las denuncias de las mujeres y consideró que tanto Swalwell como otros legisladores bajo cuestionamiento deberían dejar sus cargos. En la misma línea, el republicano Byron Donalds afirmó que respaldaría una eventual votación para expulsarlo.

La controversia también ha reavivado el debate sobre la rendición de cuentas en el Congreso y ha puesto bajo la lupa a otros legisladores, como Tony Gonzales, quien admitió una relación extramarital con una exempleada.

En la historia reciente, solo un número limitado de congresistas ha sido expulsado. El caso más reciente es el del exrepresentante George Santos en 2023.

Mientras se define la fecha de su eventual renuncia, Swalwell aseguró que trabajará con su equipo para garantizar la continuidad de la atención a los ciudadanos de su distrito, marcando así un abrupto giro en la trayectoria de uno de los rostros más visibles del Partido Demócrata en California.

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