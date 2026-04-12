Emiliano Aguilar explota contra Nodal: “Tengo un video que destruye tu carrera”

La tensión entre la dinastía Aguilar y Christian Nodal alcanzó un punto de no retorno. Emiliano Aguilar, hermano de Ángela Aguilar, lanzó una fuerte advertencia contra su cuñado, asegurando poseer material audiovisual que podría poner fin a la trayectoria artística del intérprete de regional mexicano.

El conflicto, que ha ido escalando en redes sociales, estalló tras el lanzamiento del video musical “Un vals”, el más reciente sencillo de Nodal.

La polémica surgió debido a la elección de la modelo Dagna Kills, cuyos rasgos físicos han sido señalados por los internautas como una mezcla deliberada entre Ángela Aguilar y Cazzu, expareja del cantante.

Durante una transmisión en vivo, Emiliano calificó el video como una “falta de respeto” tanto para su hermana como para la rapera argentina. “Subir un video combinando a dos morras que han batallado por la culpa de esa persona… estás bien zafado, carnal”, arremetió Emiliano.

Sin embargo, lo que comenzó como una crítica estética se convirtió en una amenaza directa. Emiliano retó a Nodal a un enfrentamiento físico y reveló la existencia de pruebas comprometedoras.

“Yo tengo un video, carnal, que te destruye toda tu carrera, güey”, sentenció. Además, acusó al sonorense de realizarle llamadas intimidatorias en estado de ebriedad durante la madrugada: “Ten huevos. No me marques a las 3:40 bien pedo. Si quieres saber cuál es ese video, contéstame”.

Por su parte, Nodal ha intentado deslindarse de la controversia del videoclip, argumentando que él no tiene control total sobre su imagen o decisiones de producción, mientras que el director del clip, Juan Barbazán, asumió la responsabilidad del casting.

Pese a esto, el silencio de Nodal ante las amenazas de Emiliano ha alimentado las especulaciones sobre el contenido del supuesto video que podría cambiar el rumbo de su carrera.

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