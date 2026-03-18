Christian Nodal rompe el silencio sobre el operativo armado que presenció junto a Ángela Aguilar

A unas semanas de encabezar los titulares por presuntamente ser el blanco de un ataque en Zacatecas, el cantante Christian Nodal aclaró las especulaciones y relató los momentos de terror que vivió junto a Ángela Aguilar tras haber presenciado un operativo militar en contra de una célula delictiva.

De acuerdo con las declaraciones del artista en un encuentro reciente con la prensa, él y su esposa fueron testigos de la movilización y estuvieron atrapados en el fuego cruzado, ya que en ese momento se encontraban a las afueras de su propiedad en Zacatecas.

“Mi esposa tenía mucho miedo; me tocó, pues, tirarme al piso. No sé, la verdad es que simplemente mucho miedo. Los escoltas hicieron un gran trabajo y todo salió muy bien, gracias a Dios“, reveló el intérprete de “Botella tras botella”.

Pese a los momentos de terror que vivieron, Christian Nodal y Ángela Aguilar salieron ilesos del fuego cruzado y pronto pudieron retomar su camino hacia el aeropuerto de la ciudad.

La experiencia, como era de esperarse, motivó una profunda reflexión en la pareja sobre la importancia de disfrutar cada momento en la vida, ya que no se sabe cuándo será el último. “Agradecido por estar vivo, pero realmente creo que he valorado mucho cada instante; así es como he manejado mi vida, llevándome cien por ciento de emociones, cien por ciento del corazón“, señaló.

“Obviamente, la experiencia de Zacatecas vino a reforzarlo más, y para todo el público en general, uno nunca sabe qué es lo que va a pasar en la vida y hay que amar mucho“, recalcó ante los medios.

Antes de despedirse de la prensa, el exponente del regional mexicano aseguró que su amor por el estado de Zacatecas se mantiene intacto a pesar del incidente: “Estoy esperando que el gobierno actúe y que se quede más tranquilo el estado; la verdad, que está pasando por todo México, es una pena. Y yo le tengo mucho amor. Me han transmitido ese amor por parte de la familia Aguilar a Zacatecas. Se come delicioso, se vive delicioso por allá”, añadió.

La conexión de Ángela Aguilar con Zacatecas se remonta a varias generaciones. Y es que no podemos olvidar que la dinastía a la que pertenece ha sentado raíces en el Rancho “El Soyate”, ubicado en la localidad de Tayahua, convirtiéndose en uno de sus sitios preferidos para alejarse de los reflectores.

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