Reportan ataque armado cerca del rancho de Pepe Aguilar; esto dijo el cantante

La noche del pasado 12 de febrero se reportó que un ataque armado tuvo lugar cerca de “El Soyate”, rancho de Pepe Aguilar, encendiendo las alarmas entre el público ante la posibilidad de tratarse de un incidente dirigido al cantante.

En un inicio, el diario mexicano La Jornada informó que el ataque tuvo como blanco un convoy en el que se encontraba el artista, así como Christian Nodal y Ángela Aguilar. Este habría sido respondido por un grupo de policías estatales que están asignados como guardias de seguridad de la familia Aguilar.

“Mientras los policías escoltas repelían la agresión, los agentes de la retaguardia retornaron al rancho El Soyate, manteniendo ileso al artista de música vernácula”, detalló el diario. “La caravana empezó a ser seguida por drones y posteriormente le cerraron el paso al equipo de avanzada, lo que originó un enfrentamiento (…) Fuentes cercanas a la familia Aguilar aseguraron que Ángela y Nodal no estuvieron cerca de los disparos“.

Sin embargo, en la versión oficial compartida por el secretario de gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Murgüerza, se planteó que la agresión estuvo dirigida al cuerpo de seguridad de Zacatecas y no al cantante de regional mexicano.

“Hace unos momentos, de acuerdo con lo que me ha informado la Secretaría de Seguridad Pública, se registró una agresión en contra de las Fuerzas de Reacción Inmediata de Zacatecas“, se le escucha decir en el clip.

Reyes Murgüerza confirmó que algunos de los responsables ya se encuentran bajo custodia policial: “Podemos compartir con la opinión pública que se ha logrado la detención de algunas personas responsables d esta agresión. Mayores datos serán proporcionados más tarde“, explicó.

Pepe Aguilar rompe el silencio sobre los rumores de un ataque armado en su contra

Horas más tarde, el intérprete de “Prometiste” tomó acción a través de su cuenta de Instagram para desmentir las versiones difundidas que apuntaban a que fue un ataque directo en su contra, así como la presencia de su hija y esposo dentro de la supuesta caravana.

“Quiero compartir esto con claridad y desde el cariño que le tengo a mi tierra: contrario a lo que muchos medios de comunicación están aseverando, yo me encuentro en la ciudad de México. Mi familia está bien en la zona cercana a mi casa y al rancho de mi hija en Zacatecas”, se lee en el comunicado difundido en sus plataformas digitales.

Además, el famoso hizo mención de la información compartida por las autoridades del estado: “Actualmente se lleva a cabo un operativo activo como lo explicó el secretario general de gobierno del estado en su comunicado oficial“, añadió.

Para finalizar su mensaje, Pepe Aguilar lamentó la situación actual de su país y agregó: “Esa es la situación real que se vive en este momento. Como muchos zacatecanos, hoy nos toca atravesar momentos difíciles en nuestra tierra; deseo profundamente que pronto regrese la paz en nuestro querido Zacatecas”.

