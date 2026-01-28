Pepe Aguilar revela si Ángela Aguilar y Christian Nodal ya piensan ser papás    

El cantante Pepe Aguilar aprovechó una conversación íntima que tuvo con ‘Despierta América’, el morning show de Univision, para hablar de distintos temas, incluido el matrimonio de su hija Ángela con Christian Nodal.

En la plática el reconocido cantante admitió que aún no ha pasado por su cabeza la idea de convertirse en abuelo, al asegurar que no es algo de lo que ya le haya platicado Ángela, quien tiene apenas 22 años.

“Ellos creo que no quieren tener (hijos) por el momento. Están muy chavitos, tienen 22 y 27 años”, soltó Pepe Aguilar.

En otro fragmento de la entrevista se dijo tranquilo ante la posibilidad de que Ángela lo convierta o no en abuelo, al asegurar que no es algo en lo que piense por ahora.

“Que Dios los ayude y si dan nietos pues que den nietos y si no, pues también”, concluyó el intérprete de ‘Miedo’.

Las declaraciones de Pepe Aguilar coinciden con las que Ángela dio, en octubre del 2024, en una entrevista con Mireya Gallegos, a quien le reveló que no tiene en mente ser mamá pronto, sino que primero buscará consolidarse en el mundo de la música y luego ya vendrán los bebés.

“Quizá algún día sea madre, pero no te voy a decir cuántos años. Pienso que después de seis o siete álbumes, quizás sí. Será en tiempos de álbumes”, detalló la intérprete de ‘Llorona’.

Si bien es cierto Ángela Aguilar y Christian Nodal no planean ampliar pronto la familia, hay que recordar que ‘El Forajido’ ya es papá producto de su relación con la cantante argentina Cazzu y de la cual nació Inti, quien ya tiene 2 años.

