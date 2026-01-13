El extravagante regalo de Ángela Aguilar a Christian Nodal por su cumpleaños

La dinastía Aguilar y la familia Nodal se vistieron de gala este fin de semana para celebrar el cumpleaños número 27 de Christian Nodal.

Lo que comenzó como una reunión íntima se transformó en el “Nodal Fest”, una celebración de tres días consecutivos en el estado de Zacatecas, donde Ángela Aguilar se lució como la anfitriona al obsequiarle su primer caballo pura sangre.

A través de sus redes sociales, Ángela compartió el emotivo momento en el que Nodal descubrió la sorpresa. En el video, se observa al cantante visiblemente conmovido al enterarse de que el imponente ejemplar que su esposa montaba era, en realidad, un regalo para él.

El caballo, que ahora forma parte del patrimonio del artista, proviene de la exclusiva selección de ejemplares que los Aguilar crían en su emblemático rancho, “El Soyate”.

Tres días de “Nodal Fest”

La celebración no se limitó al lujoso regalo. Bajo el lema de resaltar la cultura mexicana, Ángela organizó una serie de eventos que incluyeron una tradicional callejoneada en Tayahua, una visita al Cerro de la Bufa y un espectáculo de fuegos artificiales.

“Para mí, estar en Zacatecas significa la vida. Siento que hay que festejar siempre en nuestro país con lo que tenemos en casa”, dijo la cantante en una reciente entrevista.

El festejo inició el viernes con una exclusiva carne asada preparada por el reconocido chef José Ángel Figueroa, y contó con la presencia de amigos cercanos de la pareja, como el influencer Kunno, y por supuesto, Pepe Aguilar.

Con este gesto, Ángela Aguilar no solo reafirma la solidez de su matrimonio, sino que integra formalmente a Christian Nodal en la tradición ecuestre que ha definido a su familia por generaciones.

Seguir leyendo:

· Sale a la luz qué exige Christian Nodal a Cazzu en demanda que interpuso en su contra

· Por qué vinculan a Nodal con la posible cancelación de la boda de la hermana de Ángela Aguilar

· Christian Nodal y Cazzu se encontrarían cara a cara tras la petición de un acuerdo del cantante