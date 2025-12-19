Sale a la luz qué exige Christian Nodal a Cazzu en demanda que interpuso en su contra

En días pasados se dio a conocer que Christian Nodal había interpuesto una demanda en contra de Cazzu por Inti, la hija que tienen en común, siendo hasta ahora que las autoridades mexicanas brindaron detalles al respecto.

La existencia de la demanda fue confirmada por el magistrado José Luis Álvarez Pulido, quien en entrevista con ‘Despierta América’ reconoció que esta ya fue admitida por un juez del estado de Jalisco, pero será hasta el 2026 que ‘La Nena Trampa’ será notificada del proceso que existe en su contra en México.

El magistrado detalló que la demanda fue admitida en Jalisco porque existen elementos legales que sustentan las acusaciones que ‘El Forajido’ lanzó en contra de su ex por la manutención y custodia de Inti.

“Se admite aquí en Jalisco y se verificó que corresponda en todo caso darle entrada aquí, por lo menos de manera inicial. El juez sí aceptó la demanda al considerar que sí existen elementos legales para ello”, señaló el magistrado.

A pesar de que las leyes de Jalisco señalan que las demandas que involucran a menores se deben llevar a cabo en el lugar donde viven los pequeños, en este caso se hará una excepción y explicó los detalles.

“La ley de Jalisco establece que los juicios donde hay menores de edad deben llevarse a cabo donde vive el menor, pero el juez que recibió el caso argumentó y fundamentó ciertas razones por las cuales consideró que era viable”, continuó Álvarez Pulido.

En la misma conversación el magistrado también habló de los puntos específicos por los que Nodal procedió en contra de Cazzu y todos involucran a Inti.

“La petición inicial que se recibe va enfocada a tres puntos básicamente: al tema de buscar un régimen en cuanto a la custodia, también en cuanto lo que tiene que ver convivencias para mantener ese lazo afectivo, esa comunicación, ese cobijo, todo lo que significa el acercamiento con una persona que es tu hijo o tu hija, y también entiendo que se recibió una petición en torno a que se fijara una pensión provisional alimenticia, pero no a cargo de la persona que se va a llamar a juicio”, compartió el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco sobre la demanda ingresada el pasado 4 de diciembre y que fue admitida días más tarde.

La demanda, tal y como lo indicó el magistrado, se encuentra en primera fase y a Cazzu se le notificará, en las próximas semanas por medio de una carta rogatoria dirigida a las autoridades argentinas.

Hasta el momento Cazzu, ni su entorno cercano, se han pronunciado públicamente tras la confirmación de la demanda que existe en su contra y que la llevaría a reencontrarse con su ex, ya sea de forma presencial o virtual.

Sigue leyendo: