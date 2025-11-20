Autoridades desmienten que Christian Nodal fuera exonerado del proceso legal en su contra

El cantante mexicano Christian Nodal dio la nota, el miércoles 19 de noviembre, luego de que revelara algunos detalles del proceso legal que mantiene con Universal Music, disquera que lo acusa de falsificación de más de 33 contratos.

A su salida de la audiencia, que se extendió por varias horas, ‘El Forajido’ aseguró que había salido bien librado y que había sido exonerado de las acusaciones que pesaban en su contra y en contra de sus padres.

“Durante la audiencia de más de 14 horas, la autoridad escuchó los argumentos de ambas partes y estableció la no vinculación a proceso al no existir un mínimo probatorio en la comisión de delito alguno”, se lee en un comunicado dado a conocer por la defensa del cantante.

A pesar de lo dicho por Nodal, y su agencia de representación, la Fiscalía General de la República (FGR) aclaró lo que en realidad pasó con el esposo de Ángela Aguilar.

En un comunicado, compartido en las redes sociales, la FGR rechazó, de forma determinante, que la jueza haya exonerado al famoso cantante y a su familia, sino que simplemente el juicio penal se puso en pausa en espera del juicio civil.

“La jueza no exoneró ni a Christian ’N’, ni a su familia; simplemente determinó que existe otro juicio, de carácter civil; y que es necesario esperar el resultado del mismo, para que proceda, o no, la acción penal”, se lee en un fragmento del texto lanzado por la autoridades.

En el mismo escrito se detalló que no se ha tomado determinación alguna sobre el caso, por lo que el proceso sigue abierto.

“En razón de lo anterior, el procedimiento sigue abierto, en espera de ese resultado. Y tanto Christian ’N’, como los denunciantes, pueden aportar ante la FGR las pruebas que tengan al respecto. Asimismo, los argumentos de la FGR respecto a la determinación de la Jueza, se establecerán en el recurso correspondiente”, continúa el comunicado de las autoridades.

#FGRInforma | La Jueza no exoneró ni a Christian “N”, ni a su familia; simplemente determinó que existe otro juicio, civil; y que es necesario esperar el resultado del mismo, para que proceda, o no, la acción penal. El procedimiento sigue abierto, en espera de ese resultado. 1/3 pic.twitter.com/SK80rVkbu7 — FGR México (@FGRMexico) November 19, 2025

Hasta el momento se desconoce en qué acabarán las diferencias entre el cantante y Universal Music, las cuales se remontan a noviembre del 2021.

En ese entonces el cantante y sus progenitores demandaron a la disquera por la titularidad de 50 canciones e incluyeron certificaciones de supuestos contratos con los que pretendía reclamar la titularidad de los citados temas, pero Universal se defendió y acusó a los Nodal de falsificación, lo que complicó las cosas para los involucrados.

