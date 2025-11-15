Ángela Aguilar revela si se enojó con Nodal por no mencionarla tras ganar un Latin Grammy

El nombre de Ángela Aguilar y Christian Nodal han sido el blanco de especulaciones luego que se viralizara en redes sociales el momento en el que el sonorense subió al escenario de los Latin Grammy para celebrar su triunfo en la categoría “Mejor Álbum de Música Ranchera, Mariachi” y omitió a su esposa dentro de su lista de agradecimientos.

“Muchísimas gracias de todo corazón a mi familia, mis amigos, mi equipo con el que hago música, con los que me aguantan todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros, toda la inspiración“, expresó el famoso al recoger su premio.

Y aunque en un principio la parejita decidió mantenerse con bajo perfil y sin responder a las especulaciones sobre una supuesta pelea por la decisión del intérprete, fue la propia Ángela quien puso un alto a los dimes y diretes con un contundente mensaje.

Por medio de una historia de Instagram, la intérprete de “Que Agonía” desestimó de forma contundente la teoría que afirmaba que se molestó con Nodal por no mencionar su nombre, no sin antes mostrarse orgullosa por la gran velada que vivieron su esposo y su papá en la gala de premios.

“Solo les puedo decir que mi corazón se llenó al ver a dos de las personas que más quiero compartir una categoría tan grande. No todas tiene la fortuna de ver a su papá y a su amor coincidir en un escenario así, y yo sí“, escribió para acompañar la selfie donde se le ve posar junto a Pepe Aguilar y Christian Nodal.

Por medio de una indirecta que no pasó desapercibida para el público, Ángela se refirió a su enamorado como miembro de su familia, una palabra que el exponente de regional mexicano usó en su discurso de agradecimiento.

“A veces ‘orgullosa’ se queda corta para lo que siento por ustedes. Mi familia, la de siempre y la que la vida me regaló, ha sido un ejemplo constante de entrega, de trabajo y de amor por lo que hacen. Verlos crecer y brillar me inspira de una forma que sigue guiando mi propio camino. Los amo”, concluyó.

