Christian Nodal confirma boda religiosa con Ángela Aguilar y hasta confiesa dónde será

El cantante Christian Nodal, quien fue uno de los grandes protagonistas de los Latin Grammy, finalmente rompió el silencio sobre los comentarios que Ángela Aguilar realizó en días recientes y en los que compartió algunos detalles de su futura boda religiosa.

Si bien ‘El Forajido’ evadió hablar del tema en el primer encuentro que tuvo con la prensa, en una reciente entrevista con el programa ‘Ventaneando’ no se guardó nada y confirmó lo que su pareja ya le había confesado a sus seguidores durante un encuentro que tuvieron.

Además de admitir que muy pronto se casarán por la Iglesia, el intérprete de ‘Botella Tras Botella’ también brindó algunos detalles de lo que podemos esperar de la ceremonia, la cual se llevaría a cabo en el rancho de los Aguilar en Zacatecas.

“Sí, por la iglesia, bien mexicanota… en Zacatecas, en el rancho, como debe ser”, detalló Christian en la entrevista que tuvo con el citado show en Las Vegas, Nevada.

Durante la conversación el intérprete de ‘Adiós Amor’ también compartió que su próxima boda será muy distinta a la que ya tuvieron, pues estará abierta para todos.

“Va a estar a puertas abiertas”, continuó Christian Nodal en la breve, pero muy reveladora charla que tuvo con el programa de TV Azteca.

Aunque Christian ya ahondó en detalles sobre su próximo enlace, hasta el momento se desconoce el día exacto en que él y Ángela Aguilar pasarán por el altar, pero ella ya adelantó que será en mayo del 2026.

“Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo, por la iglesia”, dijo en su momento Ángela Aguilar durante el encuentro que tuvo con sus seguidores en Estados Unidos en el marco de su gira ‘Libre Corazón’.

