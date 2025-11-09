¡Ángela Aguilar anuncia boda por la iglesia con Christian Nodal en mayo!

En medio de su gira ‘Libre Corazón’, por Estados Unidos, Ángela Aguilar sorprendió a sus fans al confesar la fecha de su boda eclesiástica con Christian Nodal. Confesó que el próximo mes de mayo, los dos volverán a decir “sí, quiero”.

El momento, capturado en video durante una firma de autógrafos, se volvió viral en cuestión de horas. Entre risas y con evidente emoción, Aguilar compartió la noticia: “Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo, por la iglesia”.

La declaración espontánea generó una ola inmediata de reacciones en TikTok, donde los usuarios no dudaron en llenar la plataforma de comentarios, memes y, sobre todo, advertencias irónicas dirigidas a la artista.

¿Por qué el mes de mayo genera burla?

La elección del mes, mayo, es el detalle que avivó el revuelo mediático. Los seguidores de la pareja recordaron instantáneamente la cronología sentimental que el propio Nodal reveló en una entrevista con Adela Micha, donde detalló los acontecimientos de un mayo pasado: rompió con Cazzu el día 8, volvió a ver a Ángela el 14, habló con sus padres el 20 y para el 29 ya se había casado con Aguilar en una ceremonia espiritual en Roma.

Esta rapidez y la superposición de fechas son la base de las burlas que ahora inundan las redes. Los comentarios más repetidos no perdonan la historia reciente del intérprete de “Adiós Amor”.

Incluso durante la interacción con los fans, una anécdota aportó más leña al fuego. Cuando un asistente le preguntó si podía ser padrino, Ángela respondió con tono juguetón: “A ver si te deja mi marido”, una frase que los usuarios han interpretado a la luz de la polémica.

Mientras la pareja, considerada una de las más polémicas de la música regional mexicana, avanza con sus planes nupciales, la controversia sobre su inicio sigue viva.

Aunque Nodal insistió en que no hubo infidelidad y que su relación con Cazzu ya estaba terminada a nivel emocional, la percepción pública y las bromas en redes sociales parecen tener su propio veredicto.

