Critican a Julión Álvarez por cantar con Christián Nodal y Ángela Aguilar

Lo que prometía ser una noche inolvidable de música regional mexicana terminó desatando una ola de críticas en redes sociales. El cantante Julión Álvarez fue fuertemente cuestionado por parte de sus seguidores tras compartir escenario con Christian Nodal y Ángela Aguilar durante el Palenque de las Fiestas de Octubre, en Guadalajara.

El momento que desató la controversia

Durante su presentación, Christian Nodal sorprendió al público al invitar a Julión Álvarez, quien se encontraba entre los asistentes, para interpretar juntos algunos temas, la sorpresa aumentó cuando, minutos después, Ángela Aguilar subió al escenario vestida de negro para unirse al dueto.



Los tres artistas interpretaron éxitos como “Qué Agonía”, tema que Ángela lanzó junto a Yuridia, y “La Chancla”, popularizada por su abuelo Antonio Aguilar. Sin embargo, el ambiente cambió cuando el público comenzó a corear “¡Beso, beso!”, provocando que Nodal le plantara un apasionado beso a su esposa ante la mirada de Julión y miles de espectadores.

Las redes estallan: “Julión, nos fallaste”

Aunque el público del palenque ovacionó el momento, en redes sociales la reacción fue muy distinta. Numerosos fans de Julión Álvarez expresaron su descontento por verlo compartir escenario con la pareja más polémica del regional mexicano.

“¡Nooo, Julión, porque nos fallaste!”, escribió la usuaria Merce Corona.

Mientras que la usuaria Jaky López escribió en la red social X. “No, ahí no Julión”, agregó .

“Me daría coraje pagar por ver a Julión y ser obligada a escuchar a Ángela”, comentó Radillo Lupe.

Las críticas se centraron principalmente en que Julión, considerado “el rey de la taquilla” y un artista ajeno a los escándalos, se involucrara en una presentación con Nodal y Aguilar, quienes han enfrentado duras opiniones públicas desde que confirmaron su relación y se casaron poco después de la ruptura del cantante con Cazzu.

Julión mantiene su estilo cercano pese a la polémica

A pesar de las críticas, durante el show Julión Álvarez se mostró relajado y sonriente, incluso aplaudió el beso entre Nodal y Ángela Aguilar, gesto que generó aún más comentarios. En el video viral se le ve compartiendo micrófono con ambos artistas, rodeado de aplausos y coreos del público.

El cantante chiapaneco, conocido por su sencillez y cercanía con sus seguidores, ha evitado pronunciarse sobre la polémica hasta el momento. Sin embargo, muchos internautas consideran que esta colaboración podría “afectar su imagen tradicional”, mientras otros lo defienden por “demostrar compañerismo y respeto artístico”.

Un “palomazo” que dividió opiniones

El llamado “palomazo” entre Julión Álvarez, Christian Nodal y Ángela Aguilar se da en medio de las cancelaciones recientes de la gira “Libre Corazón” de Ángela en Estados Unidos y la constante atención mediática sobre su matrimonio con Nodal.

Mientras tanto, Julión sigue firme en su gira nacional, consolidándose como uno de los artistas más queridos del género, aunque esta vez, su cercanía con la pareja del momento lo puso en el ojo del huracán.

