Christian Nodal presume con romántica foto que sí estuvo en el cumpleaños de Ángela Aguilar

En las últimas horas surgieron rumores de que Christian Nodal no estuvo junto a Ángela Aguilar en el cumpleaños 22 de la cantante.

Las especulaciones se suscitaron después de que ‘El Forajido’ no apareciera en las fotos que se filtraron del cumpleaños de Angelita y de que no la felicitara en público, lo que llevó a más de uno a creer que había un distanciamiento entre ellos.

A pesar de los señalamientos, en horas recientes ya surgieron las primeras fotos de Christian Nodal en compañía de Ángela, en las cuales se les ve disfrutando de unos días de playa en compañía de sus familiares más cercanos y de ‘Gordo’, el perro de los Aguilar.

“🎂🐾🏝️✨ Celebrando la vida de mi adorada @angela_aguilar_”, se lee en el texto con el que se acompañó la fotografía que muestra a ‘Gordo’ junto a ellos.

La foto, que se tomaron en un club de playa privado, muestra a Ángela y Nodal vestidos de blanco y recostados en una cama de sol frente al mar, mientras estaban en compañía por el pug de la familia.

En la fotografía se ve a ambos con una sonrisa de oreja a oreja, con lo que dejaron en claro que nunca hubo ningún problema entre ellos, contrario a lo que se pensó.

Pepe Aguilar la felicitó con fotos del recuerdo

El intérprete de temas como ‘Prometiste’ y ‘Por Mujeres como Tú’ fue uno de las miles de personas que recurrieron a las redes sociales para felicitar a la artista de ahora 22 años. En apenas un par de líneas plasmó su cariño y orgullo por la joven, haciendo mención de su crecimiento en lo personal y profesional a lo largo de los últimos meses.

“Has crecido entre luces y sombras, aprendiendo, cayendo, volviendo a levantarte. Verte convertirte en la mujer que eres hoy es mi mayor orgullo. Nunca nadie podrá apagar tu luz. El amor de un padre no se explica… se agradece a la vida”, se lee en el texto con el que Pepe Aguilar felicitó a su hija.

