Ángela Aguilar dedica emotivas palabras a su estilista tras ser abatido en México

La cantante Ángela Aguilar está pasando por momentos muy complicados en el plano personal tras la muerte de Micky Hair, su estilista, quien fue asesinado en México la noche del 29 de septiembre.

El estilista, cuyo nombre real era Miguel Ángel de la Mora Larios, falleció, a los 28 años, tras ser víctima de un ataque directo ejecutado por dos sujetos a bordo de una motocicleta.

Horas después de que se diera a conocer la noticia de su partida, Ángela Aguilar recurrió a su cuenta de Instagram y por medio de sus Stories le dedicó unas emotivas y sentidas palabras a su estilista.

“Qué duro es aceptar que ya no estás, Micky. Contigo nunca fue solo el peinado. Me acompañaste en el proceso de cambiar mi imagen, me diste seguridad cuando más lo necesitaba y estuviste ahí incluso en los momentos en los que me daba miedo salir o que me vieran.

Siempre encontraste la manera de hacerme sentir cómoda y de impulsarme a seguir adelante”, escribió Ángela sobre el dueño del salón Micky’s Hair, ubicado en el barrio de Polanco, uno de los más exclusivos de la Ciudad de México y que fue justo el lugar donde acabaron con su vida.

Además de destacar sus cualidades con las tijeras y como amigo, Ángela también resaltó todo lo que Micky Hair hacía por él mismo.

“Tu obsesión con el gimnasio, tu amor por los viajes y tus ganas constantes de crecer son recuerdos que se quedan conmigo. Gracias por tu amistad, por tus consejos y por estar a mi lado en cada etapa. Vuela alto, Micky, siempre te vamos a extrañar”, concluyó la esposa de Christian Nodal.

Ángela Aguilar dedicó emotivas palabras a su estilista (Ángela Aguilar/Instagram) Crédito: Ángela Aguilar/Instagram | Cortesía

Además de ser el estilista de Ángela Aguilar, Micky Hair también solía trabajar con Altair Jarabo, Kenia Os, Natasha Dupeyrón, entre otras celebridades.

Hasta el momento no hay personas detenidas por estos hechos, ni tampoco se ha dado a conocer el móvil del ataque.

¿Quién era Micky Hair, el estilista de Ángela Aguilar?

Nacido en Jalisco, México, logró consolidarse a sus 28 años como uno de los estilistas más influyentes entre las famosas y socialités. Como resultado, estableció dos sucursales de “Micky’s Hair Salon”, una en Zapopan y otra en la capital del país.

