¿Quién era “Micky Hair”, el estilista de Ángela Aguilar y Kenia Os que fue abatido en México?

Miguel Ángel de la Mora, conocido como “Micky Hair”, fue privado de la vida en un ataque directo en el exterior de su estética, ubicada en la conocida colonia Polanco de la Ciudad de México. El joven de 28 añosobtuvo reconocimiento en redes sociales gracias a su amplia cartera de clientes, incluyendo a las artistas Ángela Aguilar y Kenia Os.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, titular del programa ‘C4 en alerta’, los agresores viajaban a bordo de una motocicleta y estos accionaron un arma de fuego contra la víctima cuando este se encontraba a las afueras de su estética.

La #SSC informa:



Policías de la #SSC tomaron conocimiento de una agresión directa con disparos de arma de fuego en contra de un hombre de 28 años de edad, trabajador de una estética localizada en la calle #Moliere y casi esquina con la avenida Presidente Masaryk, en la colonia… pic.twitter.com/klJM44mwIW — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 30, 2025 https://platform.twitter.com/widgets.js

Tras los impactos de bala, el cuerpo sin vida de “Micky Hair” quedó tendido en las escaleras del establecimiento, alertando a los vecinos. Los oficiales que llegaron al lugar de los hechos acordonaron la zona y comenzaron con las labores periciales correspondientes.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) junto a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) realizan investigaciones a partir del análisis de cámaras de videovigilancia en la zona para encontrar a los responsables de este hecho.

¿Quién era Micky Hair, estilista de las estrellas?

El nombre del estilista no es desconocido para las redes sociales, en donde gracias a su labor como colorista, aplicador de extensiones y peinador logró amasar una comunidad digital de casi 200,000 seguidores.

Nacido en Jalisco, México, logró consolidarse a sus 28 años como uno de los estilistas más influyentes entre las famosas y socialités. Como resultado, estableció dos sucursales de “Micky’s Hair Salon”, una en Zapopan y otra en la capital del país, en donde perdió la vida.

Dentro de su cartera de clientes destacan personalidades del mundo de la música, televisión y las redes sociales. Tales como: Ángela Aguilar, Kenia Os, Natasha Dupeyrón, Priscila Escoto y Regina Peredo Gutiérrez.

Otra de las figuras en redes sociales que destacó por su cercanía con el famoso es la influencer Diana Esparragoza, nieta del narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno, ‘El Azul’, reportó el portal de noticias Infobae.

Su más reciente avistamiento se dio el pasado 17 de septiembre. Micky Hair recurrió a su cuenta oficial de Instagram para colocar una serie de fotografías en las que aparece con la creadora de contenido: “Festejando a Lady”, escribió para acompañar el post de su escapada a la playa.

Por su parte, la influecer de lifestyle Priscila Escoto se mostró devastada ante la noticia del fallecimiento con un conmovedor mensaje en redes sociales. En él no solo destacó el profesionalismo de Miguel Ángel de la Mora, también sus cualidades como ser humano.

“Una persona completamente dedicada a su trabajo. Siempre te recordaré como el más trabajador, entregado y talentoso. 13 años dedicados a hacernos sentir bonitas y empoderadas… tu talento, sus clientas y todo lo que lograste hablan por sí solos. Gracias, Micky, por cada momento por tu arte y por tu amistad. siempre te voy a recordad con cariño“, dijo desde sus historias de Instagram.

