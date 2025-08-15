Ángela Aguilar llora en entrevista, cuestiona que se critique su vida personal sobre su carrera musical

Ángela Aguilar, una de las voces más destacadas de la música mexicana, rompió en llanto durante una reciente entrevista con Apple Music, que se emitió poco después de las declaraciones de Christian Nodal con Adela Micha, donde habló abiertamente sobre su relación con la cantante y su hija Inti.

La cantate de regional mexicano se mostró visiblemente emocionada durante su reciente entrevista para Apple Music, donde rompió en llanto al hablar de la presión mediática que recae sobre las mujeres en la industria musical. La cantante de 20 años, quien ha sido objeto de atención constante por su vida personal, cuestionó cómo la sociedad tiende a priorizar los aspectos personales de las artistas, dejando de lado sus logros profesionales.

Este emotivo momento ocurrió después de la entrevista de Christian Nodal con Adela Micha, donde el cantante de música regional mexicana abordó su relación con Ángela y su vida familiar. En esa conversación, Nodal hizo revelaciones sobre cuándo comenzó su romance con la joven cantante hasta su rápido matrimonio, lo que reavivó la controversia sobre su relación con Cazzu, su ex pareja, y su hija Inti.

En la entrevista, Ángela Aguilar se mostró visiblemente afectada al hablar sobre la presión mediática que enfrentan las mujeres en la industria de la música.

Con la voz entrecortada, la cantante de 20 años comentó: “Puede hacerte sentir muy sola estar en una sociedad donde, como mujer, lo que sucede en tu vida personal suele ser más importante que lo que logras artísticamente”.

La joven intérprete, de “La Llorona”, quien ha sido parte de una de las dinastías más influyentes de la música mexicana, no pudo contener la emoción al explicar que las mujeres en la industria musical a menudo reciben menos reconocimiento que sus colegas masculinos, a pesar del esfuerzo que ponen en su trabajo.

Criticó la falta de reconocimiento de las mujeres

“Eso me duele y me pone muy sentimental, porque las mujeres trabajan diez veces más en muchas cosas y reciben tan poco reconocimiento por lo que hacen”, expresó mientras las lágrimas se le escapaban.

El contexto de la entrevista de Ángela coincidió con las declaraciones de su esposo, Christian Nodal, quien en su charla con Adela Micha, abordó su relación de matrimonio y su separación de Cazzu, la madre de su hija, Inti.

Las palabras de Nodal generaron una ola de reacciones en redes sociales, ya que fue en menos de un mes terminó su relación con Cazzu y se casó con Ángela Aguilar, lo que levantó comentarios y especulaciones.

Ángela Aguilar, por su parte, no profundizó en su relación con Nodal durante la entrevista, pero sí aprovechó la ocasión para hablar sobre su postura en la industria y su deseo de apoyar a otras mujeres que buscan abrirse camino en la música.

“Me gusta ser esa mujer que abre camino para otras mujeres”, dijo, refiriéndose a su intención de crear un espacio más inclusivo y equitativo para las artistas jóvenes.

En un momento de la entrevista, Ángela Aguilar rindió homenaje a varias artistas que la han inspirado, como Chavela Vargas, Natalia Lafourcade, Jenni Rivera, Ana Bárbara y su prima Majo Aguilar, entre otras, destacando su capacidad para abrir puertas en la música latina.

A pesar de la controversia en torno a su vida personal, Ángela se mostró firme en su compromiso de no ser parte de la cultura de destrucción que, según ella, rodea a las mujeres en el medio.

“Estoy orgullosa de ustedes, las apoyo y tienen a alguien de su lado”, precisó dirigiéndose a las jóvenes artistas que, como ella, luchan por su lugar en la industria.

