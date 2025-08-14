Cazzu presenta en México su libro “Perreo, una revolución”; reflexiona sobre empoderamiento femenino

La cantante argentina Cazzu, una de las figuras más influyentes del género urbano, presentó su libro Perreo, una revolución en la Ciudad de México, un proyecto en el que aborda temas como el empoderamiento femenino, el machismo en la industria musical y la identidad de las mujeres en el reguetón.

Cazzu compartió en una conferencia, sus reflexiones sobre cómo ha aprendido a manejar las críticas, la atención pública y las difíciles experiencias que ha vivido en su carrera.

Cazzu abre su corazón sobre las críticas y el estrés

Conocida por su estilo directo y su postura rebelde, Cazzu no ocultó su vulnerabilidad al hablar sobre el impacto de las críticas y las especulaciones que se han desatado a lo largo de su carrera.

“A mí me da miedo que la gente me odie, me insulte. En el último tiempo he experimentado inventos, falacias… Uno está viendo en ese momento cómo una falacia trasciende por el morbo”, expresó la cantante, quien también reveló cómo el estrés generado por los comentarios negativos ha afectado su salud.

La artista, también conocida como La Jefa del Trap, confesó que su cuerpo reacciona al estrés de manera física, lo que la ha llevado a enfrentar enfermedades relacionadas con la ansiedad. Sin embargo, a pesar de estas adversidades, Cazzu destacó la importancia de la paciencia y el apoyo de sus amigas para superar los momentos difíciles.

“Esto va a ser mañana diferente”, agregó, reflexionando sobre la constante lucha contra los prejuicios que enfrenta en su carrera.

Feminismo, reguetón y empoderamiento femenino

“Perreo, una revolución” no solo es una autobiografía de Cazzu, sino también una profunda reflexión sobre la industria del reguetón y el lugar de la mujer dentro de ella. La cantante, que recientemente se convirtió en madre, reveló que escribió el libro antes de la llegada de su hija, Inti, y que, en ese momento, aún no había experimentado el nivel de misoginia que vivió en el proceso de maternidad.

Durante la conferencia, Cazzu reflexionó sobre cómo ha evolucionado su visión del feminismo: “No cambiaría nada de ese momento en que me equivoqué y miré el feminismo como estas molestas insoportables”, compartió, revelando su proceso de transformación.

Para ella, ser reguetonera y feminista no era algo que encajara con los cánones tradicionales. Sin embargo, con el tiempo entendió que el feminismo no solo es necesario, sino vital, para la igualdad de condiciones en la industria musical y en la sociedad en general.

La importancia del “perreo” y la libertad sexual

Cazzu también habló sobre el significado del perreo, un elemento central de su música y su identidad artística. Para ella, el perreo no solo es un baile o una forma de música, sino un acto de empoderamiento.

“El perreo genera placer cuando lo bailamos y es una palabra para después pensarla políticamente, para aplicarla en nuestro cuerpo”, explicó.

A lo largo de su libro, la cantante analiza la industria del género urbano, desafiando las normas establecidas y cuestionando temas como la censura y el machismo.

También reflexionó sobre la importancia de la sororidad y la libertad sexual, dos elementos que considera esenciales para la transformación de la sociedad.

“El feminismo es la forma de vivir de las mujeres que buscamos la igualdad”, afirmó, enfatizando la necesidad de un movimiento de mujeres que luche por las mismas oportunidades para todas.

Un mensaje de apoyo para las nuevas generaciones

Con su obra, Cazzu busca inspirar a otras mujeres a seguir sus sueños sin miedo a ser juzgadas. “Tengo la ilusión de que cualquier niña o mujer adulta que quiera incursionar en cualquier cosa se sienta apoyada”, dijo con convicción. Su mensaje es claro: el empoderamiento femenino debe ser la base para la construcción de una sociedad más igualitaria y libre.

