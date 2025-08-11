Cazzu revela que la pensión de Nodal para su hija “no alcanza” y “no es lo justo”

Más de un año después de su polémica separación, Cazzu y Christian Nodal siguen dando de qué hablar. Esta vez, la cantante argentina abrió el juego sobre un tema delicado: la manutención de su hija en común, y sus declaraciones no pasaron desapercibidas.

“No es lo que considero justo”: Cazzu habla sin filtros

Durante su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, Cazzu fue interceptada por la prensa y, entre otras cosas, habló sobre el apoyo económico que Nodal envía para su pequeña. Con una mezcla de franqueza y serenidad, la artista dejó claro que, aunque el monto no cubre todos los gastos de su hija de dos años, ella tiene la capacidad de suplir esa diferencia.

“No tenemos un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo”, declaró. Sin embargo, aclaró que, a diferencia de muchas madres solteras, ella tiene la suerte de poder costear todo lo que su pequeña necesita.

Aunque algunas celebridades optarían por una demanda para aumentar la pensión alimenticia, Cazzu confesó que no tiene energía ni interés en enfrentarse a un sistema judicial que, en sus palabras, sigue siendo “patriarcal”.

“Una batalla legal con un sistema de ley familiar tan patriarcal… la verdad, en este momento no creo tener la energía para elegir ese camino. Mientras yo pueda sostener a mi hija, lo voy a hacer”, aseguró.

Además, la cantante aprovechó para normalizar las fluctuaciones económicas, recordando que los artistas también pasan por altibajos financieros: “A veces me va mejor, a veces invierto más de lo que tengo… Los artistas somos como ustedes”.

Mientras Nodal disfruta de su matrimonio con Ángela Aguilar y no ha respondido a las declaraciones de su ex, Cazzu sigue enfocada en su música. Recientemente, llenó el Auditorio Nacional en su gira ‘Latinaje’ y no pudo contener su emoción al agradecer el cariño de México:

“No me alcanzan las palabras para agradecer a la gente que me compró las entradas. Estoy muy feliz, ojalá pueda recorrer todo México”.

