Cazzu revela que se mudó de casa en la que vivía con Inti porque no podía seguir pagándola

La cantante argentina Cazzu, quien fuera pareja de Christian Nodal, se sinceró en una reciente entrevista sobre el cambio de vida que hizo, luego de que se viera forzada a dejar la casa en la que vivió con Inti, su hija.

En la conversación que tuvo con Héctor Elí, en donde habló de muchísimos temas, la trapera reconoció que hubo en un momento en el que ya no podía seguir la renta de su casa, lo que la llevó a mudarse.

“Deshice un alquiler que tenía. Vivía en un lugar, no lo podía seguir pagando. Esto está carísimo, no quiero vivir en un lugar tan caro, me voy a mudar”, narró ‘La Nena Trampa’.

Además de mudarse por cuestiones financieras, ‘La Jefa’ compartió que nunca se sintió bien con la forma en que el propietario le veía por su simple apariencia, pues la llevó a sentirse juzgada.

“La persona que recibió el departamento, que es la persona que me alquiló, tenía simplemente un perjuicio latente, que no tenía una razón para destratarme, realmente”, se sinceró Cazzu sobre aquella experiencia.

Los señalamientos de Cazzu, aunque nunca hizo alusión a Christian Nodal, provocaron que sus seguidores reaccionaran y responsabilizaran al ‘Forajido’ del cambio de vida que se vio obligada a adoptar.

