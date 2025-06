Cazzu se sincera como nunca y cuenta inesperado secreto sobre su relación con Bad Bunny

La cantante argentina Cazzu, de 31 años y quien es mamá de la pequeña Inti, se sinceró en entrevista con el programa ‘Patria y Familia’ sobre un aspecto de su vida privada del que había hablado poco y tiene que ver con la relación fugaz que tuvo con Bad Bunny antes de que Christian Nodal llegara a su vida.

Aunque ‘La Jefa’ no contó todo con lujo de detalle, entre líneas dejó entrever algunos aspectos de lo que llegó a tener con ‘El Conejo Malo’.

Cazzu compartió que lo que hubo entre ellos comenzó tras el intento de boicot que sufrió el tema ‘Loca’, el cual vio la luz en el 2017 y que se acabó convirtiendo en su primera colaboración musical.

“Él hizo el remix de ‘Loca’. Fue un toque después de eso, fue un gran momento para nosotros, la verdad, porque a él le iba muy bien. Él lo grabó, nosotros no lo conocíamos. Yo lo conocí en el escenario a Benito. Fue un momento en el que él estuvo acá”, compartió el pasado 12 de junio en el citado show de YouTube.

A pesar de su colaboración juntos, Cazzu confesó que no conoció a Bad Bunny, sino hasta un concierto que este ofreció y que en una primera instancia ella no estaba contemplada para acompañarlo sobre el escenario, pero él el mero día la buscó y fue así que se vieron por primera vez en persona.

“Llegué dos canciones antes de la canción. Ahí conocí a Bad Bunny en el escenario. No me invitaron. No me avisaron que nos habían invitado. Boico. Fue terrible”, recordó Cazzu sobre aquella presentación en el Estadio Luna Park de Buenos Aires, Argentina, y lo que hizo gente que no quería que ella estuviera ahí ese día.

Desde entonces su relación se tornó más cercana y compartieron varias anécdotas, sin embargo, fiel a su costumbre, no quiso hablar de más al argumentar que eran testimonios que podrían afectar gente.

A pesar del revuelo que causó con sus testimonio, esta no fue la primera vez que habla al respecto, pues en el 2021 ya lo hizo. En aquella ocasión compartió que Bad Bunny no era la figura que hoy es y que hicieron algunas locuras juntos.

“Salí con Bad Bunny y, la verdad, fue una buena cita. Me acuerdo que saltamos la reja de un parque porque él quería entrar a un parque que estaba cerrado”, reveló Cazzu, quien detalló que acabaron aquella cita siendo perseguidos por un guardia de seguridad del lugar.

Aunque no ahondó en detalles sobre su relación, se sabe que fue poco antes de que Christian Nodal llegara a su vida.

