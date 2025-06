Cazzu hizo una emotiva reflexión sobre la llegada de su hija Inti a su vida

En una nueva aparición pública, la cantante argentina Cazzu ha conmovido a sus fans con sus recientes declaraciones sobre la maternidad y los halagos que lanzó a hija su hija con Christian Nodal, la pequeña Inti. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

El emotivo sinceramente de sus emociones se dio durante su visita al programa “Patria y familia”, de Lazu Tv, y luego de que los presentadores abordaran el tema de la maternidad. Y es que para la denominada ‘Jefa’, esta faceta de sí misma la sorprendió de manera positiva en el momento menos esperado de su vida.

“El otro día lo hablé con mi psicóloga y le dije: ‘Para mí esto era un proyecto oculto que yo tenía en mi interior’, porque yo soy una persona muy aplicada y responsable con mis cosas, no improviso tanto, de repente yo estuve 4 meses de novia, me quedé embarazada, yo quería ser mamá en algún lugar de mi vida“, detalló ante los micrófonos del show en YouTube.

A pesar de los retos a los que se ha enfrentado en su vida privada, Cazzu afirmó que: “¡Me encanta ser mamá! (…) Yo sentí que en algún momento iba a ser mamá, pero no sabía cómo, ni nunca me acordaba que había que haber otra parte para serlo, de repente me enamoré y en ese momento sonó bien”.

Con respecto a lo que más disfruta de este importante rol en su vida, aseguró que se trata de ver a su hija desarrollar una personalidad llena de luz.

“Inti, ella es espectacular (…) la gente que la conoce no me va a dejar mentir, ella se porta muy bien, le copa a la gente, es muy sociable, media chistosa“, comentó ante la mirada atenta de los presentadores del programa.

Otra de las confesiones que desató furor entre su comunidad digital fue aquella en la que rememoró un momento especial vivido junto a la pequeña de 2 años de edad.

“Anoche nos acostamos a ver una peli, le gusta mucho la peli de los animales. De repente se acomoda y se acurruca, se saca el chupete, me da un besito y me dije: ‘amo mamá’. Inti genera esas cosas“, rememoró presa de la emoción.

