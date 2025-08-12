Cazzu reveló que conocerá a Belinda: “Es un ícono del pop y de la música”

La cantante argentina Cazzu confirmó que próximamente conocerá a Belinda durante su visita a México. Este encuentro ha generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes incluso sueñan con una posible colaboración musical entre ambas artistas.

En un reciente encuentro con la prensa, Julieta Cazzuchelli, nombre real de la cantante argentina, expresó su admiración por Belinda y la calificó como un ícono del pop y de la música que pasará a la historia.

“Yo la voy a conocer, voy a tener la suerte de conversar con ella. Ella es un ícono, del pop y de la música que va a pasar a la historia, ya lo saben”, dijo Cazzu al ser consultada sobre si en su visita a México tenía planeado reunirse con Belinda.

Hasta el momento, Belinda no se ha referido a la reunión con Cazzu; sin embargo, en otras oportunidades la cantante mexicana ha expresado su aprecio por el éxito de la argentina.

“Me encanta que haya vendido sus auditorios nacionales y qué padre. Me siento muy feliz que en México la reciban con tanto amor porque se lo merece”, dijo Belinda en junio sobre los shows que ofreció la argentina en Ciudad de México.

El posible encuentro entre Cazzu y Belinda ha reavivado las especulaciones sobre una posible colaboración entre ambas artistas para el futuro.

Hace un par de meses, Cazzu dijo que por el momento no tenía planes de colaborar con ninguna artista mexicana, pues no conoce a muchas.

“Yo las respeto mucho a las artistas mexicanas, no las conozco mucho, conozco muy poquitas, creo que conozco a Kenia (Os) y en algún momento crucé mensajes con Danna, pero esas cosas siento que se dan cuando puedo conocer a las personas”, dijo.

En ese momento, la argentina indicó que de hacer alguna colaboración en algún momento podría ser con Kenia Os, pero no cree cantar con Belinda porque considera que eso solo alimentaría el morbo que existe alrededor de ambas, pues las dos fueron pareja de Christian Nodal.

“Kenia me parece un amor, con ella sí he podido tener un poco más de relación, pero siento que lo de Beli, la gente lo mueve de una forma más morbosa, no me gustaría alimentar el morbo, siento que esas son conexiones que se tienen que dar con la música, que a veces se dan y a veces no, y está bien”, aseguró.

Esta semana, Cazzu llegó a México para presentar su libro Perreo, una revolución. Al llegar al aeropuerto, la cantante fue abordada por la prensa sobre lo que haría en el país y sobre temas de manutención y crianza de su hija con Christian Nodal.

Seguir leyendo:

· Cazzu revela que se mudó de casa en la que vivía con Inti porque no podía seguir pagándola

· Cazzu lanza emotivo mensaje tras romper récord en YouTube

· Cazzu confesó que no tenía planes de ser mamá cuando conoció a Nodal