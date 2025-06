Cazzu descartó hacer una colaboración con Belinda

Cazzu no tiene en sus planes hacer una colaboración con Belinda. Recientemente, la cantante argentina descartó tener intención de cantar junto a la artista mexicana.

De acuerdo con la revista Hola!, la cantante fue cuestionada por la prensa mexicana durante su reciente visita a México sobre la posibilidad de hacer una colaboración con alguna artista mexicana como, por ejemplo, Belinda.

Con mucha sinceridad y diplomacia, Cazzu dijo que por el momento no tiene planes de colaborar con ninguna artista mexicana, pues no conoce a muchas.

“Yo las respeto mucho a las artistas mexicanas, no las conozco mucho, conozco muy poquitas, creo que conozco a Kenia (Os) y en algún momento crucé mensajes con Danna, pero esas cosas siento que se dan cuando puedo conocer a las personas”, dijo.

La argentina indicó que de hacer alguna colaboración en algún momento podría ser con Kenia Os, pero no cree cantar con Belinda porque considera que eso solo alimentaría el morbo que existe alrededor de ambas, pues las dos fueron pareja de Christian Nodal.

“Kenia me parece un amor, con ella sí he podido tener un poco más de relación, pero siento que lo de Beli, la gente lo mueve de una forma más morbosa, no me gustaría alimentar el morbo, siento que esas son conexiones que se tienen que dar con la música, que a veces se dan y a veces no, y está bien”, aseguró.

¿Por qué Cazzu viajó a México?

Esta semana, Cazzu viajó a México para cumplir con compromisos laborales: la promoción de su nuevo álbum Latinaje y su libro Perreo.

La cantante argentina también anunció una serie de conciertos que se llevarán a cabo en octubre en la capital mexicana y otras ciudades del país.

