Cazzu desmiente prohibirle a Ángela Aguilar estar cerca de su hija

La visita de la cantante Cazzu a territorio mexicano no ha dejado de dar de qué hablar, especialmente luego de confirmarse el reencuentro de Christian Nodal con Inti, la hija a la que ambos dieron la bienvenida en septiembre del 2023.

Ha sido en medio de los dimes y diretes que se generaron con respecto a la ausencia de Ángela Aguilar en este momento de convivencia que la argentina puso un alto a las especulaciones y aseguró que no existe ningún roce con la esposa de su ex pareja.

Y es que al ser cuestionada sobre la supuesta prohibición que habría impuesto a Nodal para no dejar convivir a la pequeña Inti con Angela Aguilar, Cazzu declaró: “Eso no es cierto, nosotros no tenemos ningún problema con la custodia porque no es posible en verdad”.

Bajo esta misma tesitura indicó que no está en la posición de emitir comentarios con respecto a dicho matrimonio: “La vida de su papá y su esposa, me parece que yo no podría involucrarme en eso; esa es la vida de él y es su papá, y tanto los derechos que tengo yo de acercar personas a su vida, él también las tiene”, añadió.

A propósito del encuentro relámpago entre Nodal e Inti, Cazzu reiteró que su prioridad es el bienestar de su hija, lo que se traduce en hacer a su papá participe en su crianza.

“Yo pienso que es muy importante para mí, sobre todo nosotros que estamos tan expuestos y nuestras vidas son tan conocida por la gente, a pesar de que hay muchas cosas que se dicen que no son ciertas. Más allá de los sentimientos o lo que pueda estar mal, para mi es importante, yo no le puedo negar su identidad a mi hija“, compartió ante los medios de comunicación.

Para finalizar, la cantante multipremiada se dijo agradecida con el caluroso recibimiento que ha obtenido por parte de su público mexicano, especialmente a solo unas de haber lanzado su nuevo álbum “Latinaje”, donde comparte una nueva narrativa de sí misma.

“Esa ha sido una sorpresa muy grata que la gente y las mamas, porque fue una canción que hice de forma muy personal, con mis pensamientos bien propios, y fue lindo saber que se podía reflejar en otras personas“, sentenció.

