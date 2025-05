Video: Cazzu llora en plena entrevista al recibir al aire emotiva carta de su abuela

La cantante argentina Cazzu, quien es mamá de la pequeña Inti y en el pasado fuera pareja sentimental de Christian Nodal, se mostró como pocas veces durante una entrevista, luego de que quebrara en llanto.

‘La Nena Trampa’, como también es conocida, se abrió como pocas veces en la entrevista que otorgó al programa ‘La Peña de Morfi’, en donde habló de ‘Latinaje’, su más reciente creación discográfica, así como de otros temas.

Entre esos otros temas de los que habló se encuentra su abuela Mery, luego de que el show le hicieran llegar una carta escrita por esa mujer tan especial en su vida, en donde esta se desvivía en elogios hacia todo lo que ha conseguido en su carrera.

““Hola mi muñeca querida. Te escribo esta carta a la distancia porque me siento muy orgullosa y feliz al saber lo que estás logrando en tu vida como artista y como la gran persona que eres (…) Le pido a Dios que las proteja a ti, a Inti y que sepas que las amo con todo mi ser. Porque mereces todo lo mejor. Te mando un beso enorme y todo el amor de tu abue para quien sigue siendo su muñequita. Te amo Abu Mery”, le dijo Doña Mery a ‘La Jefa’.

Aunque Cazzu había adelantado que no se mostraría vulnerable y que no lloraría durante su presencia en la emisión, la realidad fue muy distinta, pues jamás dimensionó el tamaño de sorpresa que su abuela le tenía preparada.

“Lo han logrado. Fue uno de los momentos más especiales que me han tocado vivir”, dijo Cazzu visiblemente conmovida.

Además de ser especial para ella como persona, su abuela también ha sido todo un pilar en su carrera profesional y así lo hizo saber la trapera en la misma conversación, donde reconoció la gran influencia que tiene Doña Mery en su carrera musical.

“Gracias a ella existen las canciones que escribo. Ella me enseñó a escribir. Ella me enseñó el valor de la palabra. Me dijo: ‘Tienes que escribir, hay que escribir’ y me regaló mi primer diario. Me regalo el segundo cuando vio que realmente era algo que estaba haciendo un hábito.

Le escribí mis cuentos, mis poemas y terminaron siendo mis canciones. Todo lo que escribo y lo que hago, le debo muchas cosas a mi abuelita”, se sinceró Cazzu, quien en la emisión interpretó el tema ‘Por una Cabeza’, un tango muy especial para ella, pero también para su abuela.

