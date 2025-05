Cazzu se estrena como escritora y lanza ‘Perreo: una revolución’, su primer libro

La intérprete argentina Cazzu, quien es mamá de la pequeña Inti, dio un nuevo paso en su carrera, luego de que diera a conocer que su primer libro ya está disponible a la venta.

Por medio de una publicación, que hizo en su cuenta de Instagram, la ex de Christian Nodal reconoció que le costó muchísimo dar ese importante paso en su vida, ya que sentía que no tenía nada bueno que contar, ni que aportar.

“Varias veces me encontré sintiéndome una estúpida por pensar que tengo el derecho a escribir un libro. Después me acordé que existen libros de mi… y se me pasó. Aunque, obvio, espero que este no sea el caso, eso dependerá de la opinión de ustedes”, se lee al inicio de la publicación.

La creación de su libro, que lleva como título “Perreo, una revolución” y en su portada tiene un foto suya en blanco y negro, no es algo que surgió de la noche a la mañana, sino que le llevó cuatro largos años concretarlo.

“Pensé en esos 4 años atrás cuando se me ocurrió empezar a escribir mis pensamientos sobre ciertas cuestiones y que al compartir algunos de ellos con mi círculo y un poco más de gente, me encontré a muchas asintiendo con la cabeza lo cual fue suficiente”, continuó.

Detalló, como su nombre lo dice, que el título de su libro tiene que ver con ese famoso ritmo musical, pero también con la igualdad

“Este libro cuenta, reivindica y reniega sobre la industria musical urbana precisamente, sobre la vida siendo mujer en la música o en cualquier ámbito aplicable. Pero sobre todo intenta ser un aporte para seguir construyendo la igualdad. Se lo dedico a las mujeres que aman el reggaetón, a las que lo odian, a las que quieren cantar, componer o producir, a mis colegas mujeres que a duras penas llegaron y siguen resistiendo”, detalló.

Cazzu concluyó su publicación revelando que su libro ya está a la venta en formato físico, digital y en audiolibro, versión que es narrada por ella misma.

Sigue leyendo: