Christian Nodal reveló su romance con Ángela Aguilar para detener la extorsión de una revista

Christian Nodal salió al frente para defender a su esposa, Ángela Aguilar, después de la creciente ola de críticas y odio que ha afectado tanto a ella como a sus carreras. En una emotiva entrevista con Adela Micha, el cantante mexicano abrió su corazón y compartió detalles nunca antes revelados sobre su relación y el complicado proceso que vivieron para mantener su romance alejado del ojo público.

La extorsión y la boda secreta en Roma

Nodal sorprendió a sus seguidores al revelar que, a pesar de que él y Ángela querían mantener su romance en privado, tuvieron que hacerlo público debido a una extorsión. El cantante de regional mexicano reveló que una revista había capturado más de 500 fotos de su boda espiritual en Roma, lo que los obligó a revelar su relación.

“Fue medio obligatorio, nos extorsionaron”, confesó el intérprete de “Adiós Amor”. Esta situación no solo los obligó a compartir su historia, sino también a afrontar una presión constante, lo que hizo de su romance algo público antes de lo que hubieran deseado.

Asegura que nunca le fue infiel a Cazzu

Durante la entrevista, Nodal también aclaró rumores sobre su relación con Cazzu, madre de su hija Inti. Aseguró que aunque la relación con la cantante argentina ya estaba deteriorada mucho antes de su ruptura, aseguró que nunca le fue infiel.

“Ya no estaba enamorado de Cazzu, pero nunca le falté al respeto ni la engañé”, explicó. Nodal reveló que la noticia del embarazo de Cazzu no fue suficiente para salvar una relación que, según él, ya no estaba en su mejor momento.

El romance con Ángela Aguilar

El romance con Ángela Aguilar comenzó a tomar forma poco después de su ruptura con Cazzu. Aunque ya habían tenido un acercamientos durante la pandemia, no fue hasta después de su separación que la relación se consolidó.

Nodal admitió que al principio tenía miedo de salir con alguien tan famoso como Ángela, pero poco después se dio cuenta de que su conexión era especial.

Hace publico su romance con Ángela Aguilar

En cuanto a cómo tomaron la noticia de su boda, Nodal admitió que ni él ni Ángela informaron a sus padres inmediatamente. Fue solo después de que la revista amenazara con publicar las fotos de su boda espiritual cuando decidieron hacer pública su relación.

“Cuando nos casamos en Roma no le avisé al suegro ni nada, ni ella a sus papás”, confesó entre risas, añadiendo que la situación fue algo difícil de manejar, pero que la presión de la extorsión los obligó a tomar esa decisión.

No cedió a la extorsión

Para hacer frente a la extorsión y las publicaciones de las fotos, Nodal y Ángela decidieron cantar juntos en el Auditorio Nacional.

“Mi publicista nos dijo ‘ya están saliendo videos de Roma, tenemos que aclarar porque va a aclarar alguien más'”, recordó el cantante. Fue entonces cuando, a través de las redes sociales y con una gran presentación en vivo, hicieron oficial su relación.

Por último, Nodal compartió una anécdota divertida sobre cómo le dieron la noticia a Pepe Aguilar, padre de Ángela. Estaban en República Dominicana cuando, entre risas, Nodal recordó que la noticia sorprendió a los padres de Ángela, quienes se encontraban de viaje en Japón.

“Estábamos tan sorprendidos de cómo se dieron las cosas que no lo podíamos creer”, comentó.

A un año de su boda, Christian Nodal y Ángela Aguilar siguen en medio de la polémica.

Sigue leyendo: