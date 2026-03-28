Protestas “No Kings” convocan a millones de personas contra Trump hoy en EE.UU.

Miles de personas saldrán este fin de semana a las calles en Estados Unidos bajo el lema No Kings, en una de las jornadas de protesta más amplias contra la administración del presidente Donald Trump. De acuerdo con los organizadores, se han programado más de 3 mil manifestaciones en todo el país, con la expectativa de movilizar a millones de participantes.

Las protestas, que abarcan desde grandes ciudades hasta comunidades rurales, reflejan un creciente descontento por temas como el aumento del costo de vida, las políticas migratorias y la reciente escalada de tensiones internacionales, incluida la guerra con Irán.

Según la coalición organizadora, cerca de dos tercios de los asistentes confirmados provienen de zonas suburbanas o fuera de los principales centros urbanos, lo que evidencia un cambio en el perfil de los participantes respecto a movilizaciones anteriores.

El movimiento No Kings ya había convocado a millones de personas en protestas mayoritariamente pacíficas el año pasado, en un contexto marcado por el debate sobre el uso del poder federal y la defensa de las instituciones democráticas. En esta ocasión, los organizadores aseguran que la convocatoria ha crecido, impulsada por lo que describen como “un clima de incertidumbre económica y política”.

“Cada vez que nos presentamos, recordamos que el poder pertenece al pueblo”, señala el sitio oficial del movimiento. En la misma línea, los voceros del movimiento señalaron en conferencia de prensa que “en América no tenemos reyes” y “este sábado millones de personas en todo el país se unirán para decir basta: basta de miedo, basta de abuso de poder. El poder no viene de la intimidación, viene del pueblo”, afirmaron voceros.

Las demandas: más allá de la política

Aunque el movimiento surge en un contexto marcado por la agenda del presidente Donald Trump, los organizadores insisten en que no se trata de una causa partidista.

Entre sus principales demandas están:

El fin de políticas que afectan a comunidades inmigrantes

La protección del derecho al voto y la libertad de expresión

La reducción del costo de vida

Acceso a salud, educación y servicios básicos

Defensa de derechos laborales

“Esto no es un tema político, es algo profundamente patriótico”, afirmaron. “Decir que no hay reyes en América no es controversial: somos una democracia”.

¿Dónde se realizarán las protestas de No Kings?

Las movilizaciones están previstas en todo Estados Unidos, con presencia en ciudades clave como Nueva York, Filadelfia, Washington D.C., Chicago, Denver, Seattle y San Francisco, además de múltiples concentraciones en zonas suburbanas y rurales.

En lugares como Manhattan, la principal convocatoria está programada para las 14:00 horas, mientras que en Filadelfia los manifestantes se reunirán desde el mediodía frente al City Hall. A esto se suman decenas de puntos de encuentro distribuidos en estados como Nueva Jersey, Pensilvania, Virginia, Maryland y Delaware.

Con manifestaciones previstas en prácticamente todos los estados, el movimiento No Kings se perfila como una de las mayores movilizaciones recientes en el país, en un momento marcado por la polarización política y la incertidumbre económica.

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