Christian Nodal se casó con Ángela Aguilar en Roma a solo días de su ruptura con Cazzu

Vaya revuelo generó el cantante Christian Nodal con las más recientes declaraciones que emitió sobre su romance con Ángela Aguilar, especialmente luego de confirmar los rumores sobre una boda fugaz con Ángela Aguilar en Roma, a solo unos días de su ruptura con Cazzu. ¡Aquí te contamos los detalles!

En una entrevista exclusiva concedida a la periodista Adela Micha, el intérprete de “Botella tras botella” compartió detalles inéditos sobre la cronología de su relación con la integrante de la dinastía Aguilar.

Es así como Nodal reveló que, a tan solo 21 días de haberse convertido en pareja de Ángela, ambos decidieron escaparse a Europa para unir sus vidas en una ceremonia espiritual.

“En el avión dije: ‘ella es mi amor verdadero, con ella me quiero morir’. Entonces le hablé al joyero, le hablé un amigo y organicé una boda espiritual, porque no se podía la legal“, destapó ante la comunicadora mexicana.

El exponente del regional mexicano aclaró que si bien esta unión se dio de forma apresurada, se trató de una decisión consciente: “Yo me casé con Ángela en Roma el 29 de mayo. Terminando un evento en Ensenada, le dije: ‘vámonos’. Llegamos a Roma y esa experiencia fue hermosa, me sentí vivo y más feliz que nunca. Nunca había encontrado el amor por las razones correctas”, añadió.

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas para la pareja, pues se enfrentaron a un intento de extorsión por parte de una revista: “Nos dijeron que tenían 560 fotos de nuestra boda espiritual. Ahí fue cuando Ángela salió a hablar de nuestra relación”, detalló el artista.

Christian Nodal aclara la cronología de su romance con Ángela Aguilar

Con respecto a los señalamientos sobre una presunta infidelidad a su ex pareja, la cantante argentina Cazzu, Nodal aclaró que en la historia “no hay villanos y tampoco víctimas, solo circunstancias desfavorables”.

Incluso, compartió una cronología de cómo se desarrollaron los hechos desde su separación con la madre de su hija Inti: “Nosotros terminamos el 8 de mayo. Ya habíamos terminado seis veces antes, pero la del 8 de mayo fue la definitiva, ese día, para ella y para mí se acabó. En la relación con mi expareja, Ángela nunca existió“, aseguró.

Y, de acuerdo con su relato, la denominada ‘Jefa’ se enteró de su relación con Ángela Aguilar de su propia boca y días antes de que este hecho se diera a conocer ante el público: “Mi ex sabía de la boda, ya sabía que estaba casado. Yo le avisé el 20 de mayo: ‘estoy saliendo con alguien, es una figura pública y te vas a enterar’. Cazzu lo entendió, no sé como lo tomó su corazón; a lo que entiendo, no muy bien”, señaló.

