Christian Nodal pide perdón a Cazzu: “Me enamoré” y explica su ruptura

Christian Nodal rompió el silencio sobre su separación de Cazzu y su matrimonio con Ángela Aguilar, a quien considera “el amor de su vida” y la defendió de los señalamientos que se han hecho en su contra.

En una emotiva entrevista con Adela Micha para su canal de YouTube La Saga, abordó su relación con Cazzu, su ruptura, y cómo conoció a Ángela Aguilar hasta su boda con la cantante de regional mexicano

Durante la conversación, el cantante de música regional mexicana no solo habló de sus sentimientos, sino también de su papel como padre y cómo su vida ha cambiado desde que encontró el amor con la hija de Pepe Aguilar.

Su relación con Cazzu

Nodal explicó que la separación de Cazzu no fue una decisión fácil, pero que fue ella quien finalmente le expresó que no podía ser la mujer que él necesitaba.

“Nosotros ya habíamos terminado como seis veces, y en ese ir y venir, ella me dijo que no podía ser la mujer que yo necesitaba y eso me rompió el corazón”, confesó el intérprete de “Adiós amor”, destacando que este momento fue clave para su ruptura.

El cantante de 26 años también compartió sus sentimientos de arrepentimiento por el dolor que pudo haber causado a Cazzu, reconociendo que, aunque lo que sucedió con Ángela fue algo “inevitable”, no deja de sentirse agradecido por la nueva etapa que está viviendo.

“Le pido perdón a la madre de mi hija, pero me enamoré”, expresó, alzando los hombros como señal de que el amor por Ángela fue algo que no pudo evitar.

Christian Nodal defiende a Ángela Aguilar

Un tema que también tocó Nodal fue la famosa frase de Ángela Aguilar, quien, al anunciar su compromiso con él, aseguró: “A nadie se le rompió el corazón”.

Christian defendió las palabras de su esposa, asegurando que para él esa afirmación era cierta.

“Al menos estaba yo en el entendido de que así había sido”, dijo, dejando claro que su relación con Ángela no causó ningún daño a nadie más.

Su paternidad y matrimonio

La entrevista se adentró en los altibajos de la vida personal de Nodal, quien expresó que la paternidad y el matrimonio con Ángela han cambiado su perspectiva.

Aseguró que la llegada de su hija Inti, fruto de su relación con Cazzu, y su matrimonio con Ángela le han dado una nueva razón para crecer como persona.

“Ser padre, el matrimonio… Eso es lo que más ha cambiado mi vida”, reflexionó.

La situación con Cazzu, quien también había afirmado que Nodal le negó la presencia de otra persona en su vida, sigue siendo un tema delicado. Según el intérprete de “De los besos que te di”, la separación ocurrió mucho antes de que él iniciara su relación con Ángela Aguilar.

Sin embargo, la cantante argentina asegura que se enteró del romance a través de los medios de comunicación, lo que ha generado controversia entre ambas versiones.

Su amor por Ángela Aguilar

Pese a los malentendidos y las críticas que ha recibido por la rapidez con la que pasó de un amor a otro, Nodal se mostró firme en su decisión de seguir adelante con Ángela, destacando la conexión especial que tiene con ella.

“Ángela es el amor de mi vida”, confesó, añadiendo que la madurez de su esposa fue uno de los factores que le hizo ver en ella a la mujer con la que quería pasar el resto de su vida.

Finalmente, Nodal reflexionó sobre cómo los desafíos de su vida amorosa, junto con la fama y las experiencias intensas de ser un artista de talla internacional, le han permitido encontrar en su familia el apoyo y la estabilidad que tanto necesitaba.

