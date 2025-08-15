¿Adela Micha y Christian Nodal se dejan de seguir en redes sociales? Entrevista exclusiva desata polémica

Lo que parecía una colaboración épica entre Adela Micha y Christian Nodal ha comenzado a mostrar señales de distanciamiento en las redes sociales, lo que ha dejado a los fans especulando sobre el futuro de su relación profesional.

Después de la entrevista que Micha le realizó al cantante de “Dime como quieres” hace poco más de un mes en su casa de Texas, surgieron diversas dudas, especialmente al notar que Adela Micha y Christian Nodal no se siguen mutuamente en Instagram, una plataforma que muchos ven como clave para las relaciones de cercanía.

Aunque ambos mostraron una gran camaradería durante la entrevista, los rumores comenzaron cuando los internautas notaron que Nodal y Micha no mantenían contacto en redes sociales. Algunos especularon que la entrevista fue la causa de esta desconexión digital, aunque no hay certeza de que ambos hayan sido amigos en esta plataforma antes del evento.

Un dato curioso que acaparó la atención fue que Ángela Aguilar, la novia de Nodal, solía seguir a Adela Micha en Instagram, aunque actualmente no lo hace, lo que generó aún más teorías sobre una posible tensión detrás de las cámaras. La periodista, por su parte, sigue a Ángela Aguilar, quien se convirtió en una de las protagonistas de la reciente entrevista que Micha le realizó para su programa “La Saga”.

Adela Micha aclara rumores sobre la entrevista

A pesar de la especulación generada en redes sociales, Adela Micha fue clara al hablar sobre los rumores que apuntaban a que Nodal había intentado detener la publicación de la entrevista. En una emisión de “La Saga”, la periodista aclaró que la entrevista nunca estuvo en pausa por decisión de Nodal, y explicó que la razón de su tardío estreno fue por la programación y calendarización de otros contenidos en su agenda.

“Yo les dije que iba a hacer la entrevista de Nodal, pero nunca les dije que ya iba a salir”, explicó Micha, desmintiendo las versiones que indicaban un posible conflicto entre ellos.

Además, Adela destacó lo bien que se sintió trabajando con Nodal.

“Está padrísima, fue una entrevista de dos horas y tuvimos tres cámaras. La gente piensa que la voy a cortar, pero no, todo fue natural”. Nodal, por su parte, elogió a la periodista durante la charla, calificándola como una persona “auténtica”.

La polémica por la publicación de la entrevista

Otro punto que generó controversia fue la forma en que la cuenta oficial de “La Saga” promovió la entrevista. Aprovechando el furor causado por la visita de la cantante Cazzu a México, se incluyó una mención a Belinda, expareja de Nodal, lo que hizo que el adelanto de la entrevista se viralizara rápidamente.

“¡Llega la hora! Antes de que se reúnan Belinda y Cazzu. No te puedes perder la exclusiva entrevista de Adela Micha con Nodal”, fue interpretado por muchos como una jugada de marketing polémica, generando tanto apoyo como críticas hacia los responsables.

Sigue leyendo: