Cazzu reaparece en redes con críptico mensaje tras la entrevista de Nodal con Adela Micha

En medio de la ola de opiniones que generó la entrevista de Christian Nodal sobre la cronología de su relación con Ángela Aguilar, Cazzu reapareció en redes sociales con un mensaje que los internautas no tardaron en calificar como una indirecta para el cantante de regional mexicano.

Por medio de sus historias de Instagram, la intérprete de “Mucha Data” y “Chapiadora” colocó un fragmento de su tema “Engreído”, colaboración con la cantante Elena Rose que forma parte de su más reciente álbum de estudio, Latinaje.

“El amor y la calle se parecen porque hay códigos en los dos, yo ya sé, no sabes nada de la calle y mucho menos del amor“, son las líneas que Cazzu eligió para destacar dentro de su post, causando furor inmediato entre su comunidad digital de casi 18 millones de seguidores.

Como era de esperarse, esta actividad en su plataforma no pasó desapercibida entre los internautas que siguen de cerca la polémica que rodea su ruptura con el papá de su hija Inti, Christian Nodal, especialmente luego de las declaraciones que lanzó en una reciente entrevista con la periodista Adela Micha.

Una de las mayores revelaciones que conmocionó al público fue que, a tan solo 21 días de haberse separado de la argentina Cazzu, Christian Nodal y Ángela Aguilar decidieron escaparse a Europa para unir sus vidas en una ceremonia espiritual.

“Yo me casé con Ángela en Roma el 29 de mayo. Terminando un evento en Ensenada, le dije: ‘vámonos’. Llegamos a Roma y esa experiencia fue hermosa, me sentí vivo y más feliz que nunca. Nunca había encontrado el amor por las razones correctas“, explicó durante la charla con la comunicadora.

A pesar de las conexiones que la audiencia ha encontrado entre la letra del tema “Engreído” y la nueva ola de confesiones por parte de la ex pareja de Cazzu, la famosa ha decidido mantenerse con bajo perfil y no emitir comentarios al respecto.

Lee la letra completa de “Engreído” aquí:

“Quedamos, en mantenerlo en secreto

Pero hablaste de mí, como de una cualquiera

Creíste, mi amor que era una gran idea

Contar todo, lo de la noche aquella

Y no aprendiste que los hombres

Hablan mucho, de honor y de hombría

Amigos, hermanos de toda la vida

Todo se perdió y no fue, no fue por culpa mía

Te pasó por engreído

Por alardear con tus amigos

Y ahora piensan tanto en mí

Quieren lo que yo te dí

Quieren conmigo

Te pasó por engreído

La vida te dio tu castigo

En tentación me convertí

Y aunque me eches la culpa a mí

Te pasó

Por presumido

Dime por qué eres así

Tan lindo pero nada más

Por fuera

Lo pienso y me rio de ti

Y lo haría en tu cara si te viera

Si te preguntan contarás

Tu versión echándole tierra a mi nombre

A diferencia de ti

Callaré que duro poco

No porque fuera una noche

Hay que ser muy engreído

Quedaste bien con tus amigos

Vas contando por ahí

Los besos que te di

Mientras yo los olvido

Tan lindo pero engreído

Tu ego es tu mayor castigo

Es que esperar algo de ti

Fue el error que cometí

Pero yo no

Lo digo

El amor y la calle se parecen

Porque hay códigos en los dos

Yo ya sé, no sabes nada de la calle

Y mucho menos del amor

Y es que el amor y la calle se parecen

Porque hay códigos en los dos

Yo ya sé no sabes nada de la calle

Y mucho menos del amor“.

