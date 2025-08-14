Cazzu responde contundente a las críticas por su manera de vestir

A solo días de haber abierto su corazón y revelado que los prejuicios por su apariencia se mantienen más vivos que nunca, la cantante argentina Cazzu emitió un contundente mensaje en el que se defendió de las críticas y aseguró sentirse más contenta que nunca de la persona que es.

Fue durante su paso por el podcast del comunicador Héctor Elí que ‘La Jefa’ habló sobre las trabas que le han puesto algunos arrendadores al momento de aplicar para alquilar departamentos. ¿La razón? Su apariencia física, pues esta no se “alinea” a sus estándares.

“Personas que te ven y que en ese momento que te han visto cómo te vistes, necesitan que en su cerebro, eso que representas, encaje con lo que ellos consideran que es lo que hay que representar… Drogas, maldad, idea de desastre”, expresó en su momento. “A mí me tocó vivirlo un poco cuando la gente acá en México me empezó a conocer un poco más a través, quizás, de cosas que no son mi música”.

Después del revuelo que generó esta confesión, Cazzu retomó la conversación para asegurar que, sin importar lo que se diga de ella, se siente “orgullosa” de quien es, así como de su apariencia.

“La verdad es que yo me siento súper orgullosa de cómo me veo. Yo me veo como yo me quiero ver y muestro de mí lo que quiero mostrar“, declaró en un encuentro con la prensa retomado por “El Gordo y La Flaca”.

Asimismo, la intérprete de temas como “Nada” y “Chapiadora” explicó que mientras ella se sienta cómoda consigo misma, la opinión externa no la toma en consideración.

“Me gusta usar poca ropa. Me encanta mi OnlyFans. Me encanta todo lo que hago y estoy orgullosa, porque yo soy así, estoy segura de lo que soy. No creo que la persona que soy tenga que ver con el prejuicio. El prejuicio de los otros sí es un problema pero de los otros”, destacó.

Seguir leyendo:

• Christian Nodal se casó con Ángela Aguilar en Roma a solo días de su ruptura con Cazzu

• Cazzu reveló que conocerá a Belinda: “Es un ícono del pop y de la música”

• Christian Nodal pide perdón a Cazzu: “Me enamoré” y explica su ruptura

