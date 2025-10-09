Pepe Aguilar celebra el cumpleaños de Ángela con emotivo mensaje: “Eres mi mayor orgullo”

La familia Aguilar se encuentra de manteles largos con el cumpleaños de una de sus integrantes. Se trata de nada más y nada menos que de Ángela Aguilar, quien el pasado 8 de octubre dio la bienvenida a sus 22 años de edad. A propósito de esta fecha, su papá Pepe Aguilar decidió abrir su corazón en un emotivo mensaje que conmovió a los internautas. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

El intérprete de temas como “Prometiste” y “Por Mujeres como Tú” fue uno de las miles de personas que recurrieron a las redes sociales para felicitar a la artista de ahora 22 años. En apenas un par de líneas, el famoso plasmó su cariño y orgullo por la joven, haciendo mención de su crecimiento en lo personal y profesional a lo largo de los últimos meses.

“Has crecido entre luces y sombras, aprendiendo, cayendo, volviendo a levantarte. Verte convertirte en la mujer que eres hoy es mi mayor orgullo“, destacó Pepe Aguilar en el texto que colocó desde su cuenta oficial de Instagram.

Asimismo, el exponente de regional mexicano no dejó pasar la oportunidad de resaltar la entereza con la que Ángela ha navegado su vida ante el ojo público y aseguró: “Nunca nadie podrá apagar tu luz. El amor de un padre no se explica… se agradece a la vida”.

A la par de la conmovedora dedicatoria, Pepe Aguilar colocó un breve video que muestra a padre e hija en distintas épocas de su vida, dentro y fuera de los escenarios, dando fe del gran lazo que los une.

Esta muestra de cariño surge a solo unos meses del gesto que la propia Ángela tuvo con él con motivo de su cumpleaños 57. En ese entonces, la intérprete de “Dime cómo quieres” resaltó las enseñanzas que ha recibido por parte del artista:

“Para mí tú siempre fuiste hogar. El que se mantuvo firme cuando todo en mí se movía, el que me cuidó incluso cuando yo pensaba que podía sola, mi guía, aunque a veces no quería seguir (…) Me diste todo: amor, estructura, nombre, música, identidad. Y aunque no siempre supe cómo agradecerlo, nunca dejé de sentirlo. Porque tú sin pedir nada a cambio, siempre estuviste ahí, siempre me diste todo“, resaltó.

