Ángela Aguilar celebra el cumpleaños de su papá con emotivo mensaje: “Te amo”

La cantante Ángela Aguilar conmovió a sus seguidores en redes sociales luego de compartir un mensaje en honor a su padre, Pepe Aguilar, con motivo de su cumpleaños número 57. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Fue por medio de sus historias de Instagram que la intérprete de temas como “Que agonía” y “Dime cómo quieres” colocó la emotiva dedicatoria que dejó en evidencia la gran conexión padre e hija que mantiene con el reconocido cantautor.

“Felicidades, papá. Para mí tú siempre fuiste hogar. El que se mantuvo firme cuando todo en mí se movía, el que me cuidó incluso cuando yo pensaba que podía sola, mi guía, aunque a veces no quería seguir”, es como inicia su reflexión.

Ángela Aguilar también hizo mención de las enseñanzas a nivel personal que el artista le ha brindado a lo largo de su vida, en los momentos de alegría y tristeza.

“Me diste todo: amor, estructura, nombre, música, identidad. Y aunque no siempre supe cómo agradecerlo, nunca dejé de sentirlo. Porque tú sin pedir nada a cambio, siempre estuviste ahí, siempre me diste todo“, añadió.

Sin embargo, la lista de halagos no terminó ahí. Y es que para concluir, la famosa se dijo afortunada de contar con una figura paterna con las cualidades con las que Pepe Aguilar cuenta.

“Firme, paciente, incondicional. Soy afortunada de ser tu hija… y más aún de seguir teniéndote cerca y poder seguir aprendiéndote. Gracias por tanto, por todo, por siempre. Te amo con todo lo que soy. Y todo lo que soy es todo lo que tú me enseñaste”, reiteró.

La esposa de Christian Nodal concluyó su ola de felicitaciones con una captura de pantalla de la canción “Cuídamela bien”, un tema de Pepe Aguilar que, en su temporada de lanzamiento, se dijo que podría haber estado inspirada en Ángela y Christian Nodal, pues la letra narra la despedida de un padre a su hija recién casada.

