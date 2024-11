Julión Álvarez anuncia su regreso a Estados Unidos tras 8 años 

Excelentes noticias para los fanáticos del cantante Julión Álvarez, pues recientemente dio a conocer la primera fecha de su esperado regreso a Estados Unidos luego de un largo veto de 8 años que llega a su fin el próximo 19 de abril de 2025 en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

De acuerdo con un comunicado difundido a través de Billboard Español, la gira del cantante de regional mexicano lleva por título 4218 Tour USA 2025, y aunque hasta el momento solo se ha confirmado una fecha, promete llegar a varias ciudades dentro de territorio estadounidense.

“Por el momento es la única fecha que tenemos segura; la próxima semana anunciaremos la gira completa“, declaró Ricardo Álvarez, CEO de Copar Music y hermano de Julión Álvarez, al reconocido medio especializado en música.

Julión Álvarez y su Norteño Banda apoyan a “Yahritza y su Esencia”

Asimismo, el empresario musical indicó que el intérprete de temas como “Regalo de Dios” y “El color de tus ojos” y su Norteño Banda están explorando diversas oportunidades con respecto a los recintos en los que se presentarán: “Hay dos posibilidades: hacer algunos estadios o varias arenas”, añadió.

Con esta gira, Julián Álvarez marcará su gran regreso al país norteamericano luego de ocho años de un proceso legal que dio inicio en agosto del 2017. Recordemos que en ese entonces, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo señaló por presunto lavado de dinero y nexos con el narcotráfico.

Julión Álvarez vive penoso instante al no tener para pagar su comida en la playa ¡Fan lo desconoce! | VIDEO

No obstante, fue en mayo del 2022 cuando los cargos contra el chiapaneco fueron retirados y una nueva oportunidad de retomar su carrera en EE. UU. se presentó.

“En el 2013 quise diversificarme y me asocié con una inmobiliaria para construir casas. Yo no sabía que estas personas tenían seguimiento por el gobierno de Estados Unidos y por esa razón a mí me vincularon con ellos. Afortunadamente todo se ha aclarado y ahora comenzaremos con el proceso para restablecer las redes sociales, poder subir a plataformas nuestra música y darle a los fans lo que han estado pidiendo por casi cinco años“, dijo en su momento durante una conferencia de prensa.