Julión Álvarez y su Norteño Banda apoyan a “Yahritza y su Esencia”

Julión Álvarez uno de los cantantes de regional mexicano más exitosos, defendió a “Yahritza y su Esencia” tras las polémicas declaraciones en contra de la comida mexicana y de la CDMX.

Hace unos meses, los integrantes de “Yahritza y su Esencia” estuvieron en el ojo del público mexicano, por los comentarios que hicieron en una entrevista, los hermanos Martínez hicieran polémicas declaraciones en contra de la gastronomía mexicana. Asimismo, señalaron que no les agradaba el ruido de la Ciudad de México y que preferían la comida de Washington, su tierra natal.

La polémica comenzó cuando Armando, integrante de la banda fue entrevistado y cuestionado sobre sus raíces y específicamente la comida de México, toda vez que sus orígenes son de tierras aztecas. La respuesta del guitarrista de “Yahritza y su Esencia”, fue que prefería la comida de Estados Unidos por su sazón y porque sí “pica”.

Yo he estado aquí (en México) por más tiempo, pero no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más en donde vivimos, en Washington. La neta le dan una sazón que sí pica y sabe bueno”, expresó Armando.

Tras sus desafortunadas declaraciones, las críticas comenzaron a llegar en contra de la agrupación, pues a sus seguidores y fans no les pareció que la banda menospreciara la gastronomía local. A pesar de que lograron llenar algunas de sus presentaciones en México, el público les pasó factura durante su aparición en la plancha del Zócalo capitalino el pasado 15 de septiembre, durante las celebraciones de las fiestas patrias.

En redes sociales varios usuarios compartieron videos donde se escuchan ciertos abucheos, mientras interpretaban “Frágil” que tienen con Grupo Frontera, los jóvenes no tuvieron una mala reacción, incluso la vocalista se mantuvo firme y no realizó algún comentario solo agradeció al presidente de México por la oportunidad de presentarse en el Zócalo de la CDMX.

El público mexicano se encuentra dividido ante los comentarios de la banda, en redes sociales se puede leer: “Eres bienvenida a México”, “El presidente la invitó para que nos desquitáramos”, “Ya déjenla en paz”, “Muy valientes para venir”, “Eso es por ambición”, “Por qué el Gobierno hizo eso”, “En México se les acabó la oportunidad” y “Les fue bien”.

Julión Álvarez defiende a los jóvenes de “Yahritza y su Esencia”

Este fin de semana Julión Álvarez y su Norteño Banda se presentó en Tamaulipas, al finalizar su concierto salió a defender a los jóvenes músicos ante la ola de críticas y cancelación que han recibido por sus polémicos comentarios entre los que destaca que sólo comen pollo. Y como era de esperarse, el debate nuevamente se encendió en las redes sociales, en las cuales el propio cantante recibió fuertes críticas de sus seguidores.

En una reciente conferencia con medios de comunicación, el cantante chiapaneco defendió al trío de jóvenes hermanos, pues señaló que son unos niños. Asimismo, puntualizó que a todas las nuevas generaciones se les aplaude y se les respeta.

“Se les aplaude a todas las nuevas generaciones que están empujando y llevando la música mexicana y esas colaboraciones, ese camino, se les aplaude y se les respeta”, dijo Julión Álvarez a medios de comunicación.

