“¡Que se vayan!”: abuchean a Yahritza y Su Esencia en el Festival Arre en México

La agrupación Yahritza y su Esencia fue parte de la batería de artistas que se presentó el pasado fin de semana en la primera edición del Festival Arre 2023, en México, pero su participación estuvo marcada por un momento incómodo pues los asistentes al evento les gritaron y abuchearon.

La banda conformada por los hermanos Yahritza, ‘Mando’ (Armando) y Jairo, se presentó el domingo 10 de septiembre en el segundo día del festival realizado en la Ciudad de México, pero el público reaccionó con disgusto siendo inminente con ellos a consecuencias de que hace semanas dijeran que no les gusta la comida mexicana.

Los jóvenes de padres mexicanos fueron recibidos con gritos de “¡Que se vayan!” por la multitud asistente. Rechiflas, burlas y abucheos no impidieron que Yahritza y Su Esencia echaran a andar su presentación que duró unos 40 minutos en los que no pararon las críticas.

Cuando la vocalista trataba de interactuar con el público le gritaban: “¡Fuera!”, “Canta una que conozcamos” o “Chicken”, esta última fue la palabra que dijo su hermano Jairo para decir que él solo come pollo porque no le gusta la comida mexicana.

Yahritza hasta bajó del escenario para hacerse unas fotos con fanáticos, pero ni eso detuvo el abucheo que hubo por la presencia de ellos en el Festival Arre.

Cuando cantaron ‘Frágil’, tema en colaboración con Grupo Frontera, fue el único momento en el que ligeramente lograron complacer al público, de resto solo hubo fuertes abucheos según se deja ver en diversos videos que circulan en redes sociales como X -antes llamada Twitter-.

Diversos perfiles de noticias de entretenimiento en Instagram publicaron videos de lo ocurrido, entre ellos ‘El Gordo y La Flaca’, donde se pueden leer diversas reacciones de los internautas que han defendido a la agrupación.

“¿Por qué no se ponen así con los presidentes que le roban a México?”; “Si los estadounidenses abuchearan a un artista mexicano. Luego luego salieran lloraran y quejándose. Si no les gustan los chicos para que van”; “Solo a eso fueron esa gente no tienen madre ya los muchachos se disculparon y esta gente solo a eso fue mejor se hubieran quedado en su casa”; “Discriminación, según he leído sus padres son mexicanos, este el precio que pagamos los que migramos, en la tierra extranjera nos miran como extraños y en la propia tierra ya no encajamos. Es sólo música, y se compartan así, porque no se reúnen y luchan así contra los carteles de drogas y mujeres que desaparecen en la frontera” y “Yo soy de las que me enojó mucho sus comentarios pero tampoco hay que ser tan cruel son unos muchachitos inmaduros y no nos da derecho a lastimarlos de esa manera”, se puede leer entre las opinionesen el post.

