Larry Hernández explota contra ‘haters’ que atacan a su esposa por defender a Yahritza y su Esencia

El cantante Larry Hernández no está dispuesto a seguir aguantando los ataques de los que se ha vuelto blanco su esposa Kenia Ontiveros, quien hace unos días salió a defender a la agrupación Yahritza y su Esencia por haber hecho comentarios malinchistas sobre la gastronomía mexicana.

Fue al concluir su reciente presentación en Guadalajara que el famoso aprovechó los micrófonos y las cámaras para pronunciarse con respecto a los mensajes negativos que ha recibido su esposa. Durante su charla con los medios, indicó que la única intención de la madre de sus hijos fue compartir su opinión.

“Ella yo creo que inocentemente no sabía el grado o la magnitud que era esto, alguien me hizo una pregunta, yo la leí, porque estábamos en vivo los dos, ella maquillándose y yo en otra parte, entonces yo le dije: ‘Mija cállate’, y entonces ella dijo: ‘¿Por qué sacan siempre lo malo de las personas, por qué no sacan lo bueno?’, fue lo único que dijo ella, ella no dijo, yo estoy con…nada… sólo dijo eso, pero con eso tuvo para que se la acabaran”, dijo el intérprete de ‘La Voladora’.

Asimismo, Larry Hernández señaló que las críticas forman parte de la vida de cualquier artista, sobre todo ahora que existen las redes sociales. No obstante, eso no exime a nadie del peso que conllevan las palabras, razón por la que se debe ser “cuidadoso antes de hablar”.

“El tema la verdad si es delicado, métete con la gastronomía mexicana si es delicado, meterte con todo esto que es el emblema de México y que nosotros saboreamos, meterte con eso, la gente si tiene porque ponerse de la manera en que se puso”, añadió.

Para finalizar, el cantautor envió mensaje a la agrupación que recientemente ha estado en el ojo del huracán: “Lo único que creo es que la inexperiencia de ellos de no estar empapados que es lo que deben de decir, qué es lo que no se puede tocar, creo que son niños, pero uno de ellos no es, yo creo que el más adulto tiene que decirle espérate o calmarlo, entonces al final del día tocas una parte muy sensible, como la comida lo que es vivir en México”.

