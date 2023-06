Larry Hernández y Kenia Ontiveros revelan el género de su cuarto bebé ¿Niña o niño?

Larry Hernández y su esposa Kenia Ontiveros anunciaron hace pocos días que se convertirán en padres nuevamente y el jueves 22 de junio revelaron el sexo de su cuarto bebé juntos y el sexto del cantante.

La pareja organizó una fiesta familiar para hacer la revelación de género de su retoño con la gran expectativa de saber si era su cuarta niña o su primer niño.

A través de sus redes sociales compartieron el video en el que aparecen ellos agarrando un globo con unas de sus manos y con las otras tomando un alfiler esperando los invitados terminen la cuenta regresiva para explotarlo.

Al explotarlo se llevaron la gran sorpresa de que tendrán otra la niña y su reacción fue épica. Aunque se abrazaron y celebraron la hermosa noticia, el cantante no ocultó que deseaba un varoncito pues se fue vestido con una camisa azul y comentó que se colocó un saco rosa para no parcializarse, pero le terminó llegando otra nena.

El cantante reaccionó diciendo: “A Verg*, No mam*s”; mientras su esposa lo abrazó y lo besó diciendo: “¡Te dije!”.

En redes sociales varias cuentas de farándula han compartido el video de la revelación de sexo del bebé de Larry y Kenia, una de ellas fue la de Instagram del programa ‘El Gordo y La Flaca’ donde los internautas dejaron saber sus opiniones.

“La emoción de que será niña es tipo decepción, qué tristeza no alegrarse por esa bebé lamentable sentimiento que se sintió allí”; “Cómo quiera dios los bendice con hijos sean niñas o niños hay otras personas que no pueden tener hijos”; “No sé para qué Kenia sigue teniendo hijos. En su reality show se veía como se mostraba frustrada con las niñas”; “Pues que no se acaba de operar su cuerpo Kenia” y “Quien le manda tener más espermas de mujer que se hombre, y recuerden HOMBRES, el sexo lo definen ustedes, por si se les olvido solo pasé a recordárselos”, son algunos de los comentarios que se leen entre las reacciones de los usuarios de la red social de la camarita.

¿Cómo se llaman los hijos de Larry Hernández?

En su primer matrimonio con Isabel Hernández tuvo dos hijos llamados Larry Hernández Jr. y Sebastián Hernández.

Con la influencer y empresaria Kenia Ontiveros tiene tres hijas llamadas Dalary, Dalett y Daleyza Hernández. Ahora están en la dulce espera de la cuarta niña.

Sigue leyendo:

– Kenia Ontiveros celebró el cumpleaños de Larry Hernández con un sexy enterizo de encaje

– Cazzu disfruta su avanzado embarazo posando con la Mona Lisa en París

– Alicia Machado no tiene implantes de silicona y revela: “Me quedaron bellas”