Alicia Machado no tiene implantes de silicona y revela: “Me quedaron bellas”

Hace poco se estrenó la tercera temporada del programa en E! Online Latino, Ojos de Mujer, conducido por Elizabeth Gutiérrez, Erika de La Vega y la Chiky BomBom y Carla Medina, estrellas de Telemundo. La invitada de lujo de la primera del primer episodio fue entonces la venezolana Alicia Machado, quien hizo grandes revelaciones en cuanto a su salud y belleza. Alicia Machado en la Charity Gala Miami, Grant’s Crusade Foundation a beneficio de Neurodiverse Children. Foto: Mezcalent.

“… Tengo seis operaciones de senos… Hoy en día soy silicone free y me quedaron preciosas. Pero no solamente eso, sino que estoy supersana”, dijo la ex Miss Universo, Alicia Machado, durante su entrevista en el programa Ojos De Mujer.

La también ganadora de la primera temporada de La Casa de Los Famosos contó además lo que significó para ella haber padecido cáncer de mama, después de haberse coronado como la mujer más bella del universo. Por supuesto, esto trajo como consecuencia tratamientos, cirugías que atentaron, de cierta manera, a la perfección física de la venezolana. Recordemos también que el éxito para Machado le vino muy joven, apenas a sus 18 años.

Alicia Machado en pro de la belleza natural

La estrella de Hoy Día, la Chiky Bombom, Elizabeth Gutiérrez, Carla Medina y Erika de La Vega escucharon con detenimiento la experiencia de la también actriz. Narró que ella ganó el Miss Universo con su cuerpo natural sin implantes de silicona.

Hoy en día disfruta de su cuerpo con las cicatrices físicas y también con el valor que ellas implican. Alicia Machado está en el porcentaje de mujeres sobrevivientes al cáncer de mama. Quizás, lo que algún día significó el miedo para una de las mujeres que ha sido una gran crítica del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hoy es una medalla de lucha y supervivencia.

Sigue leyendo:

– Alicia Machado confesó pasado romántico con Arturo Carmona de LCDLF: ‘Yo me comí ese caramelo’

– Alicia Machado asegura que el beso de Bad Bunny en los VMA’s es pura publicidad: “Está muy gastado”

– Alicia Machado, Ninel Conde, Yuri y Zuleyka Rivera confesarán sus ‘Secretos de Las Indomables’

– Alicia Machado llama: “Viejo Inmundo” al Dalai Lama en Instagram

– Alicia Machado posa en topless, recostada boca abajo en el piso

– Alicia Machado asegura que Donald Trump le tocó una nalga y quiso entrar a su cuarto

– Alicia Machado se las canta a Niurka Marcos en La Casa de Los Famosos 2: “Tiene que bajarle dos rayitas…”