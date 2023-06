Alicia Machado confesó que tiene 6 operaciones producto del cáncer de mamá en “Ojos de Mujer”

Ojos de Mujer es un show honesto, donde la Chiky BomBom, Érika de la Vega, Elizabeth Gutiérrez y Carla Medina entrevistan a otras reconocidas mujeres. Esta es la 3.ª. temporada que sale por E! Online Latino y que produce NBCUniversal, misma casa de Telemundo. La primera entrevista, la también venezolana (como Erika) y ex Miss Universo, Alicia Machado. Alicia Machado en los Billboard Mujeres Latinas en la Música 2023. Foto: GIORGIO VIERA/AFP via Getty Images.

La también estrella de La Casa de Los Famosos hizo unas confesiones que, si bien no eran la primera vez que escuchamos, también es cierto que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que tocó este tema. Habló de su experiencia atravesando y sobre todo superando el cáncer de mama, reveló que tiene seis cirugías producto del terrible mal. Por supuesto, Alicia Machado narró le historia de manera frontal y honesta, como tienen acostumbrados.

“Mira mi amor, yo me lo pondría porque yo tengo seis operaciones de busto. Yo tuve cáncer de mama en el 2013. Yo tengo seis operaciones de seno. Las últimas dos reconstructivas. Hoy en día soy silicone free y me quedaron preciosas. Y no solamente, sino que estoy supersana… Para mí fue una experiencia supertraumática. Sobre todo porque es algo cosméticos…”, se le ve explicar a la retractora más fuerte del expresidente Donald Trump.

Alicia Machado enfrentó pasar de Miss Universo, a olvidarse de lo estético para sobrevivir

La venezolana, quien siempre se ha caracterizado por estar en medio de la polémica, ya haya sido porque ella misma lo haya buscado o no, así como también sus increíbles logros, porque hay que decirlo, Alicia Machado nació para ganar y lo rectificó en la primera edición del reality show de Telemundo la casa de los famosos al ganar con diferencia.