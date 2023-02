Alicia Machado llamó inútil a la hija de Julio César Chávez, Nicole, antes de salir de La Casa de Los Famosos 3

Si alguien tiene potestad para opinar de todo lo que suceda dentro de La Casa de Los Famosos 3, esa es Alicia Machado. Con la frontalidad que la caracteriza opinó sobre la participación de Nicole Chávez, la hija de Julio César Chávez Jr., pocas horas antes de ser eliminada del reality show de Telemundo, justamente en el programa hermano, Hoy Día.

Ahí, delante de Penélope, La Chikybombom y Adamari López, la ex Miss Universo dijo sobre Nicole Chávez, hija del muy querido Julio César Chávez Jr.: “Me parece que es una niña. Bueno para empezar me parece que no es una niña… Tiene 24 años. En este país hay señoras que a esa edad trabajan en el día, estudian en la noche, tienen tres hijos chiquitos, los sacan adelante y son indocumentadas y tienen la edad de esta muchachita”.Alicia siguió adelante y le dio hasta con el balde.

“Me parece una injusticia que si ella es tan rica y tan fabulosa y tan estupenda qué hace ahí. Es mejor que le dé la oportunidad a otras concursantes que puedan lograr el dinero que a ella no le hace falta”, agregó. Adamari López la interrumpió y habló de la defensa de la esposa de Julio César Chávez Jr. hacia su hija cuando de pronto Alicia Machado la interrumpió y lanzó una estocada final. View this post on Instagram A post shared by La casa de los famosos 3 (@lcdlf_3_2023)

“No, pero los padres no tienen la culpa. El señor Chávez espero que no me vaya a ofrecer trompadas también, ¿verdad? porque yo soy una dama señor Chávez. No es propio que usted le ofrezca trompadas a una mujer. Pero lamentablemente su hija no es lo que están representando ahorita las chavas de 25 años en una sociedad como ésta. Qué pena pero no. Que la niña sea una inútil no tiene nada que ver con usted. O sea usted la crió lo mejor que pudo, la llevó a los mejores colegios pero bueno la niña ya le salió una inútil…”, terminó por concretar la ex reina de belleza venezolana Alicia Machado, quien también estuvo en La Casa de Los Famosos.

Recordemos que una de las enemigas número de Donald Trump por parte de los latinos estuvo en la primera temporada del reality show de Telemundo, donde se jugó el todo por el todo y terminó, una vez más, llegando a ganar el primer lugar. Misma hazaña que hizo en 1996 cuando se coronó como la reina máxima de la belleza en Alicia Machado confesó pasado romántico con Arturo Carmona de LCDLF: ‘Yo me comí ese caramelo’. Éxito al que le siguieron muchos más que la hacen hoy en día ser una de las mujeres latinas referentes de muchos en el mundo.

