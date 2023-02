Laura Bozzo presume su look más atrevido con body transparente para las galas de ‘La Casa de los Famosos’

Sin miedo a las críticas Laura Bozzo presumió su figura con un atrevido look durante su participación en las galas de ‘La Casa de los Famosos’, para la cual eligió un body transparente que, según sus fans, la hace ver como de “20 años”.

Todo parece indicar que la presentadora peruana está acostumbrada a los rigurosos comentarios que recibe dentro de las redes sociales, desde aquellos en los que sus detractores aseguran que abusa de los filtros porque no admite su edad, hasta aquellos en los que critican su forma de vestir y actuar.

Pero una vez más demostró que no les teme a los crueles señalamientos, por lo que incluso terminó presumiendo la delgada silueta que posee a sus 70 años.

Y es que, Laura Bozzo presumió con sus seguidores de Instagram el sensual atuendo que eligió para su polémica participación como invitada de lujo a las galas de ‘La Casa de los Famosos’, reality del que fue participante en su segunda temporada y del que ahora le toca opinar sobre el comportamiento de las 17 celebridades que continúan en la competencia.

En una breve grabación, la llamada “Señorita Laura” modeló ante la cámara un conjunto de pantalón negro de textura brillante que combinó con un body traslúcido en las mangas y escote que también permitió ver su abdomen plano.

En el video que se dejó ver con una actitud positiva y de lo más sonriente, Bozzo explicó que eligió este outfit porque quiere verse más atrevida en este mes de los enamorados.

“Ahora me estoy vistiendo más sexy para las galas de La Casa de los Famosos. Gracias por estos looks medios atrevidos dedicados al mes del amor”, se escucha decir.

Sin embargo, en esta ocasión recibió todo tipo de comentarios, desde aquellos que elogiaron su figura, hasta fuertes críticas en las que aseguraron fue decepcionante la intervención que tuvo a la hora de dar su opinión, pues de acuerdo con los comentarios de sus seguidores, le faltó valor para decir lo que realmente pensaba de Nicole Chávez.

“Tan bella se siente de 20 años”, “Laura no hiciste nada de lo que tenías que hacer hoy y era ser la voz del público”, “Te viste muy mal atacando a los demás familiares y al boxeador hasta te bajaste a besarle los pies”, “Qué regia y atrevida”, “Te ves espectacular”, escribieron algunos usuarios. View this post on Instagram A post shared by Laura Bozzo (@laurabozzo_of)

