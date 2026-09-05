Erling Haaland rompió un récord del Manchester City en el debut de Enzo Fernández

Erling Haaland alcanzó una nueva marca con el Manchester City durante la victoria por 1-0 sobre Coventry, un resultado que permitió al equipo de Enzo Maresca mantener el pleno de triunfos en el inicio de la temporada. El delantero noruego marcó de cabeza el único tanto del encuentro y se convirtió en el futbolista con más goles de cabeza del club en la historia de la Premier League.

El registro llega después de poco más de cuatro temporadas de Haaland en el fútbol inglés y resulta especialmente significativo por una característica de su juego. A pesar de sus 1.96 metros de estatura, el atacante no se había destacado inicialmente por sus remates aéreos.

De sus primeros 27 goles con el Manchester City, apenas tres llegaron mediante cabezazos. Esa faceta, sin embargo, ha ido creciendo con el paso del tiempo y los últimos partidos han dejado nuevas muestras de su evolución.

Ante Coventry, Haaland apareció en el segundo palo después de un envío de Enzo Fernández vertical hacia Antoine Semenyo. El argentino encontró al atacante cerca de la línea de fondo, desde donde llegó el centro que terminó aprovechando el noruego. Haaland se desmarcó de Aurèle Amenda, resistió el intento del defensor por detenerlo y conectó el cabezazo que abrió el marcador.

?? ¡HAALAND MARCA CON SU PADRE COMO TESTIGO! ?



? Antoine Semenyo puso un centro preciso que Erling Haaland conectó para adelantar al Manchester City ante el Coventry City, con su padre Alfie presente en las gradas.



¿Qué te pareció este testarazo del 'Androide'? ??? pic.twitter.com/TVHaT7ov5o — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) September 5, 2026

La anotación tuvo además un antecedente inmediato. La semana anterior, Haaland había comenzado el partido contra Crystal Palace con otro remate de cabeza, en aquella ocasión tras un pase de Semenyo que le permitió elevar el balón por encima de Dean Henderson.

Ahora suma 20 goles de cabeza en la Premier League, aunque todavía está lejos de la cima histórica. Peter Crouch lidera esa clasificación con 53, seguido por Alan Shearer con 46, Dion Dublin con 45, Les Ferdinand con 40 y Dwight Yorke con 38.

El City gana, pero termina defendiendo su ventaja

El triunfo frente al Coventry tuvo como protagonista a Haaland, aunque Gianluigi Donnarumma también resultó decisivo para que el marcador permaneciera favorable al Manchester City.

El equipo local comenzó dominando, pero estuvo cerca de complicarse desde los primeros minutos. A los dos minutos, un mal control de Donnarumma tras un pase de Abdukodir Khusanov dejó el balón cerca de su propia portería. El arquero italiano consiguió reaccionar y despejó sobre la línea.

Coventry volvió a amenazar con un mano a mano de Tawo Awoniyi que terminó junto al poste. El City respondió con una aparición de Haaland que obligó al guardameta visitante a intervenir, mientras Rayan Cherki también estrelló un disparo en el palo.

Poco antes del descanso, Donnarumma volvió a salvar a los locales ante Jack Rudoni. Después llegó la jugada del gol, con la conexión entre Enzo Fernández, Semenyo y Haaland que terminó inclinando el partido.

El delantero noruego tuvo otra ocasión clara antes del entretiempo, pero falló en un mano a mano que pudo haber dado mayor tranquilidad al equipo de Maresca.

El panorama cambió después del descanso. Coventry se soltó y comenzó a acercarse con mayor frecuencia al área del City, que perdió parte del control mostrado durante los primeros minutos. Donnarumma tuvo que intervenir nuevamente, esta vez con el rostro, para evitar un remate a bocajarro de Bobby Thomas.

Loum Tchaouna también dispuso de una oportunidad, pero el arquero italiano volvió a responder.

Coventry terminó buscando el empate sin encontrar el premio, mientras el Manchester City acabó defendiendo cerca de su propia área para conservar la ventaja. El resultado mantiene al equipo con tres victorias en tres jornadas, después de sus triunfos anteriores ante Bournemouth y Crystal Palace.

Para Haaland, el partido dejó además una nueva señal de su evolución en el juego aéreo y un récord que ya pertenece exclusivamente a su etapa con el Manchester City. Con contrato hasta 2034, el noruego tiene por delante tiempo para seguir escalando posiciones entre los máximos cabeceadores de la Premier League.

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